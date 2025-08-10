https://ria.ru/20250810/moskva-2034379265.html

Движение на некоторых улицах в Москве временно закроют

Движение на некоторых улицах в Москве временно закроют - РИА Новости, 10.08.2025

Движение на некоторых улицах в Москве временно закроют

Движение на ряде улиц и набережных в Москве будет временно закрыто в воскресенье из-за проведения соревнований "Лига триатлона & Ironstar Москва 226". РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Движение на ряде улиц и набережных в Москве будет временно закрыто в воскресенье из-за проведения соревнований "Лига триатлона & Ironstar Москва 226". Как сообщалось на сайте мэра и правительства, с 06.00 до 11.30 закроют проезд по Северо-Западной хорде на участках улиц Нижние Мневники и Народного Ополчения от дома 21 корпуса 1 до Крылатской улицы. С 06.00 до 14.00 перекроют движение по Крылатской улице - от дома 14 до улицы Нижние Мневники. Также с 06.00 до 23.30 будет запрещен проезд по улице Лужники от дома 24 строение 24 до Лужнецкой набережной. Ограничат движение и по Лужнецкой набережной - от улицы Лужники до Фрунзенской набережной, по Фрунзенской набережной - от Лужнецкой до Пречистенской набережной. Помимо этого, с 06.30 до 11.30 ограничения затронут улицу Нижние Мневники от дома 45 до Карамышевского моста, сам Карамышевский мост, а также улицу Народного Ополчения при движении в сторону проспекта Маршала Жукова - от Карамышевского моста до улицы Мневники. С 07.00 до 12.00 перекроют движение по проспекту Маршала Жукова в сторону центра от бульвара Генерала Карбышева до улицы Мневники, по улице Мневники в сторону центра - от проспекта Маршала Жукова до Звенигородского шоссе. Нельзя будет проехать по Звенигородскому шоссе в сторону центра - от улицы Мневники до улицы 1905 года, по улице 1905 года - от Звенигородского шоссе до Краснопресненской набережной и по самой Краснопресненской набережной - от улицы 1905 года до Смоленской набережной. С 07.00 до 12.30 нельзя будет проехать по Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережным и по улице Лужники. С 07.00 до 19.30 - по Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным, а также по Малому Устьинскому мосту. Кроме того, с 07.30 до 17.30 закроют движение по Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным, а до 19.30 - по Подгорской, Берниковской, Николоямской, Андроньевской, Золоторожской, Красноказарменной, Головинской, Госпитальной, Лефортовской, Сыромятнической, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической и Устьинской набережным, а также по Астаховскому мосту и набережной Академика Туполева. Также до окончания мероприятия на участках ограничений будет запрещена парковка.

