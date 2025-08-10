Рейтинг@Mail.ru
Движение на некоторых улицах в Москве временно закроют - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/moskva-2034379265.html
Движение на некоторых улицах в Москве временно закроют
Движение на некоторых улицах в Москве временно закроют - РИА Новости, 10.08.2025
Движение на некоторых улицах в Москве временно закроют
Движение на ряде улиц и набережных в Москве будет временно закрыто в воскресенье из-за проведения соревнований "Лига триатлона & Ironstar Москва 226". РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T00:19:00+03:00
2025-08-10T00:19:00+03:00
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569206838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ae1f4558585d11007b862bc2da70ff5.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Движение на ряде улиц и набережных в Москве будет временно закрыто в воскресенье из-за проведения соревнований "Лига триатлона &amp; Ironstar Москва 226". Как сообщалось на сайте мэра и правительства, с 06.00 до 11.30 закроют проезд по Северо-Западной хорде на участках улиц Нижние Мневники и Народного Ополчения от дома 21 корпуса 1 до Крылатской улицы. С 06.00 до 14.00 перекроют движение по Крылатской улице - от дома 14 до улицы Нижние Мневники. Также с 06.00 до 23.30 будет запрещен проезд по улице Лужники от дома 24 строение 24 до Лужнецкой набережной. Ограничат движение и по Лужнецкой набережной - от улицы Лужники до Фрунзенской набережной, по Фрунзенской набережной - от Лужнецкой до Пречистенской набережной. Помимо этого, с 06.30 до 11.30 ограничения затронут улицу Нижние Мневники от дома 45 до Карамышевского моста, сам Карамышевский мост, а также улицу Народного Ополчения при движении в сторону проспекта Маршала Жукова - от Карамышевского моста до улицы Мневники. С 07.00 до 12.00 перекроют движение по проспекту Маршала Жукова в сторону центра от бульвара Генерала Карбышева до улицы Мневники, по улице Мневники в сторону центра - от проспекта Маршала Жукова до Звенигородского шоссе. Нельзя будет проехать по Звенигородскому шоссе в сторону центра - от улицы Мневники до улицы 1905 года, по улице 1905 года - от Звенигородского шоссе до Краснопресненской набережной и по самой Краснопресненской набережной - от улицы 1905 года до Смоленской набережной. С 07.00 до 12.30 нельзя будет проехать по Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережным и по улице Лужники. С 07.00 до 19.30 - по Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным, а также по Малому Устьинскому мосту. Кроме того, с 07.30 до 17.30 закроют движение по Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным, а до 19.30 - по Подгорской, Берниковской, Николоямской, Андроньевской, Золоторожской, Красноказарменной, Головинской, Госпитальной, Лефортовской, Сыромятнической, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической и Устьинской набережным, а также по Астаховскому мосту и набережной Академика Туполева. Также до окончания мероприятия на участках ограничений будет запрещена парковка.
https://ria.ru/20250807/moskva-2033970296.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569206838_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b9f1d13a808252bfd809808fb8e1219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Москва, Общество
Движение на некоторых улицах в Москве временно закроют

Движение на некоторых улицах в Москве временно закроют из-за соревнований

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Движение на ряде улиц и набережных в Москве будет временно закрыто в воскресенье из-за проведения соревнований "Лига триатлона & Ironstar Москва 226".
Как сообщалось на сайте мэра и правительства, с 06.00 до 11.30 закроют проезд по Северо-Западной хорде на участках улиц Нижние Мневники и Народного Ополчения от дома 21 корпуса 1 до Крылатской улицы. С 06.00 до 14.00 перекроют движение по Крылатской улице - от дома 14 до улицы Нижние Мневники.
Также с 06.00 до 23.30 будет запрещен проезд по улице Лужники от дома 24 строение 24 до Лужнецкой набережной. Ограничат движение и по Лужнецкой набережной - от улицы Лужники до Фрунзенской набережной, по Фрунзенской набережной - от Лужнецкой до Пречистенской набережной.
Помимо этого, с 06.30 до 11.30 ограничения затронут улицу Нижние Мневники от дома 45 до Карамышевского моста, сам Карамышевский мост, а также улицу Народного Ополчения при движении в сторону проспекта Маршала Жукова - от Карамышевского моста до улицы Мневники. С 07.00 до 12.00 перекроют движение по проспекту Маршала Жукова в сторону центра от бульвара Генерала Карбышева до улицы Мневники, по улице Мневники в сторону центра - от проспекта Маршала Жукова до Звенигородского шоссе.
Нельзя будет проехать по Звенигородскому шоссе в сторону центра - от улицы Мневники до улицы 1905 года, по улице 1905 года - от Звенигородского шоссе до Краснопресненской набережной и по самой Краснопресненской набережной - от улицы 1905 года до Смоленской набережной. С 07.00 до 12.30 нельзя будет проехать по Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережным и по улице Лужники. С 07.00 до 19.30 - по Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным, а также по Малому Устьинскому мосту.
Кроме того, с 07.30 до 17.30 закроют движение по Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным, а до 19.30 - по Подгорской, Берниковской, Николоямской, Андроньевской, Золоторожской, Красноказарменной, Головинской, Госпитальной, Лефортовской, Сыромятнической, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической и Устьинской набережным, а также по Астаховскому мосту и набережной Академика Туполева.
Также до окончания мероприятия на участках ограничений будет запрещена парковка.
Вид на Кремль, Москва-реку и Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
На некоторых улицах в центре Москвы закрыли движение
7 августа, 16:21
 
МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала