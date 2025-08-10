https://ria.ru/20250810/moskalkova-2034411582.html

Москалькова поблагодарила строителей за помощь в восстановлении Донбасса

Москалькова поблагодарила строителей за помощь в восстановлении Донбасса - РИА Новости, 10.08.2025

Москалькова поблагодарила строителей за помощь в восстановлении Донбасса

Строители в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях возвращают людям надежду, создают условия для нормальной жизни после тяжелых испытаний, считает... РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Строители в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях возвращают людям надежду, создают условия для нормальной жизни после тяжелых испытаний, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли - День строителя. В 2025 году этот день приходится на 10 августа. Москалькова в своем Telegram-канале поздравила строителей с их профессиональным праздником, отметив, что их руками возводятся дома, где рождаются семьи, растут дети и сбываются мечты. "Особые слова благодарности строителям, которые сегодня трудятся над восстановлением Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Вы возвращаете людям надежду, создаете условия для нормальной жизни после тяжелых испытаний. Ваши руки строят мир на нашей земле", - подчеркнула федеральный омбудсмен.

