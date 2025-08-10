https://ria.ru/20250810/moldaviya-2034440312.html
"Победа" обвинила власти Молдавии в фабрикации дел против сторонников Гуцул
КИШИНЕВ, 10 авг — РИА Новости. Полиция Молдавии фабрикует обвинения против участников акции в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, которым якобы платят деньги за их протест, чтобы подобными провокациями запугать граждан и оправдать репрессии со стороны правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявили РИА Новости в пресс-службе блока "Победа".Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была приговорена по этому же делу на шесть лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку, очередная прошла в воскресенье."Сообщения полиции о якобы "платных протестах" у пенитенциара № 13 — грязная ложь и примитивная провокация. Это стандартный прием режима ПДС: фабриковать "нарушения" там, где люди мирно отстаивают свои права. Власть боится правды, боится реальной поддержки, которую видит у представителей блока "Победа". Поэтому придумывает любые истории, лишь бы запугать граждан и оправдать репрессии", — заявили представители блока "Победа".В блоке добавили, что подобные провокации не заставят оппозицию замолчать и отказаться от требований освободить политических заключенных.Пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что в воскресенье составила протоколы против десятков граждан, которые якобы получили деньги за участие в акции протеста у СИЗО. Помимо этого, были задержаны две машины с агитационными материалами и автомобиль, в котором были палатки и матрасы. Полиция утверждает, что протестующие намеревались разбить палаточный городок под стенами изолятора, где находится Гуцул. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 10 авг — РИА Новости. Полиция Молдавии фабрикует обвинения против участников акции в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, которым якобы платят деньги за их протест, чтобы подобными провокациями запугать граждан и оправдать репрессии со стороны правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявили РИА Новости в пресс-службе блока "Победа".
Районный суд Кишинева
5 августа приговорил Гуцул
к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была приговорена по этому же делу на шесть лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии
и попыткой запугать жителей Гагаузии
. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку, очередная прошла в воскресенье.
"Сообщения полиции о якобы "платных протестах" у пенитенциара № 13 — грязная ложь и примитивная провокация. Это стандартный прием режима ПДС: фабриковать "нарушения" там, где люди мирно отстаивают свои права. Власть боится правды, боится реальной поддержки, которую видит у представителей блока "Победа". Поэтому придумывает любые истории, лишь бы запугать граждан и оправдать репрессии", — заявили представители блока "Победа".
В блоке добавили, что подобные провокации не заставят оппозицию замолчать и отказаться от требований освободить политических заключенных.
Пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что в воскресенье составила протоколы против десятков граждан, которые якобы получили деньги за участие в акции протеста у СИЗО. Помимо этого, были задержаны две машины с агитационными материалами и автомобиль, в котором были палатки и матрасы. Полиция утверждает, что протестующие намеревались разбить палаточный городок под стенами изолятора, где находится Гуцул.
Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России
. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова
, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца
", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.