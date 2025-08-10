https://ria.ru/20250810/moldavija-2034424258.html
Полиция в Молдавии пытается сорвать акции в поддержку Гуцул, заявил депутат
2025-08-10T12:38:00+03:00
КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Полиция Молдавии пытается разными способами сорвать акции в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску. В Молдавии третий день продолжается акция в поддержку осужденных главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан у здания СИЗО №13 Кишинева, участники требуют их освобождения, сообщил РИА Новости советник главы автономии Юрий Кузнецов. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Поапан была приговорена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены проводить ежедневные акции в ее поддержку, очередная из них запланирована на воскресенье. "Сегодня задержаны несколько машин с атрибутивной, плакатами протестующих, кепками в поддержку политзаключенных, полиция не дает людям нормально разместиться, вместо того, чтобы помогать поддерживать общественный порядок, они мешают. Пока полиция делает все, чтобы сорвать эту акцию", - заявил Фотеску журналистам перед зданием СИЗО, где находится Гуцул. Он отметил, что полиция по неясным причинам проверяет все машины, которые выезжают из Гагаузии. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
