В блоке "Победа" заявили о давлении со стороны властей Молдавии

https://ria.ru/20250810/moldavija-2034424007.html

КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" в Молдавии подвергается невероятному прессингу при попытке провести любые протесты акции, заявила депутат парламента от блока Регина Апостолова. Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели - удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. "Многие партии проводят митинги, протесты, но такого отношения, как к нам было все эти 3-4 года, так и осталось. Нам нельзя аппаратуру заносить, нам нельзя головные уборы в жару людям раздавать, нам ничего нельзя. То есть давление продолжается, у нас двойные стандарты, поэтому сегодня мы понимаем, что опять будет прессинг, будет давление", - заявила Апостолова журналистам перед зданием СИЗО, где находится Гуцул. По ее словам, это доказывает, что Молдавия не может считаться действительно свободной и демократической страной. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

