Рейтинг@Mail.ru
В блоке "Победа" заявили о давлении со стороны властей Молдавии - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 10.08.2025 (обновлено: 12:36 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/moldavija-2034424007.html
В блоке "Победа" заявили о давлении со стороны властей Молдавии
В блоке "Победа" заявили о давлении со стороны властей Молдавии - РИА Новости, 10.08.2025
В блоке "Победа" заявили о давлении со стороны властей Молдавии
Оппозиционный блок "Победа" в Молдавии подвергается невероятному прессингу при попытке провести любые протесты акции, заявила депутат парламента от блока Регина РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:33:00+03:00
2025-08-10T12:36:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" в Молдавии подвергается невероятному прессингу при попытке провести любые протесты акции, заявила депутат парламента от блока Регина Апостолова. Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели - удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. "Многие партии проводят митинги, протесты, но такого отношения, как к нам было все эти 3-4 года, так и осталось. Нам нельзя аппаратуру заносить, нам нельзя головные уборы в жару людям раздавать, нам ничего нельзя. То есть давление продолжается, у нас двойные стандарты, поэтому сегодня мы понимаем, что опять будет прессинг, будет давление", - заявила Апостолова журналистам перед зданием СИЗО, где находится Гуцул. По ее словам, это доказывает, что Молдавия не может считаться действительно свободной и демократической страной. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250807/moldaviya-2033902904.html
https://ria.ru/20250807/gagauziya-2034026027.html
https://ria.ru/20250806/moldaviya-2033627395.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Московский комсомолец
В блоке "Победа" заявили о давлении со стороны властей Молдавии

Апостолова заявила, что оппозиция в Молдавии подвергается невероятному давлению

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" в Молдавии подвергается невероятному прессингу при попытке провести любые протесты акции, заявила депутат парламента от блока Регина Апостолова.
Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели - удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Власти Молдавии показали, что у них нет границ, заявил Шор
7 августа, 12:49
"Многие партии проводят митинги, протесты, но такого отношения, как к нам было все эти 3-4 года, так и осталось. Нам нельзя аппаратуру заносить, нам нельзя головные уборы в жару людям раздавать, нам ничего нельзя. То есть давление продолжается, у нас двойные стандарты, поэтому сегодня мы понимаем, что опять будет прессинг, будет давление", - заявила Апостолова журналистам перед зданием СИЗО, где находится Гуцул.
По ее словам, это доказывает, что Молдавия не может считаться действительно свободной и демократической страной.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Гагаузия направит резолюцию о преследовании Гуцул в несколько стран
7 августа, 20:18
Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Захарова рассказала, для чего Западу нужна Молдавия
6 августа, 10:11
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала