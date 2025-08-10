https://ria.ru/20250810/ministr-2034417613.html
Министр экономики Румынии прокомментировал пожар на оборонном заводе
КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Министр экономики Румынии Раду Мируцэ заявил, что пожар на оборонном заводе в Куджире, в результате которого было уничтожено около 150 тысяч патронов, мог быть результатом саботажа. Сильный пожар вспыхнул в ночь на 2 августа на одном из двух оборонных заводов в румынском городе Куджир. Пожар сопровождался взрывами, поскольку в зоне возгорания хранились патроны. "Учитываются все сценарии, в том числе саботаж, это ненормально, что на завод, где производятся патроны и оружие, можно проникнуть так же легко, как на центральный базар с коляской. Заявляю вам, что с моей точки зрения, как инженера и как министра, неприемлемо, чтобы 146 000 патронов взорвались из-за причин, которые на данный момент до сих пор неизвестны", - заявил Мируцэ в эфире телеканала Digi 24. Министр отметил, что с нетерпением ждет отчетов профильных структур из румынских спецслужб и прокуратуры о причинах, приведших к взрыву в Куджире. Мируцэ считает особенно важным выяснить, существовала ли возможность предотвратить пожар, чтобы похожих ситуаций не возникло на других предприятиях.
