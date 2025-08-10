https://ria.ru/20250810/ministr-2034417613.html

Министр экономики Румынии прокомментировал пожар на оборонном заводе

Министр экономики Румынии прокомментировал пожар на оборонном заводе

Министр экономики Румынии прокомментировал пожар на оборонном заводе

Министр экономики Румынии Раду Мируцэ заявил, что пожар на оборонном заводе в Куджире, в результате которого было уничтожено около 150 тысяч патронов, мог быть...

КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Министр экономики Румынии Раду Мируцэ заявил, что пожар на оборонном заводе в Куджире, в результате которого было уничтожено около 150 тысяч патронов, мог быть результатом саботажа. Сильный пожар вспыхнул в ночь на 2 августа на одном из двух оборонных заводов в румынском городе Куджир. Пожар сопровождался взрывами, поскольку в зоне возгорания хранились патроны. "Учитываются все сценарии, в том числе саботаж, это ненормально, что на завод, где производятся патроны и оружие, можно проникнуть так же легко, как на центральный базар с коляской. Заявляю вам, что с моей точки зрения, как инженера и как министра, неприемлемо, чтобы 146 000 патронов взорвались из-за причин, которые на данный момент до сих пор неизвестны", - заявил Мируцэ в эфире телеканала Digi 24. Министр отметил, что с нетерпением ждет отчетов профильных структур из румынских спецслужб и прокуратуры о причинах, приведших к взрыву в Куджире. Мируцэ считает особенно важным выяснить, существовала ли возможность предотвратить пожар, чтобы похожих ситуаций не возникло на других предприятиях.

румыния

2025

Новости

