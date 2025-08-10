https://ria.ru/20250810/minfin-2034480590.html

Бессент оценил сроки снижения или отмены пошлин США

Бессент оценил сроки снижения или отмены пошлин США - РИА Новости, 10.08.2025

Бессент оценил сроки снижения или отмены пошлин США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые американские пошлины на зарубежные товары, скорее всего, сойдут на нет после изменения торгового баланса...

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые американские пошлины на зарубежные товары, скорее всего, сойдут на нет после изменения торгового баланса США с другими странами. "Со временем пошлины должны растаять, как ледяной кубик. Если производство вернётся в США, мы будем меньше импортировать. Так что произойдёт ребалансировка", - сказал Бессент в интервью японскому изданию Nikkei, отвечая на вопрос о возможном снижении или отмене пошлин в случае сокращения торгового дефицита США. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.

