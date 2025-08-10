Бессент оценил сроки снижения или отмены пошлин США

Рейтинг@Mail.ru
23:11 10.08.2025
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые американские пошлины на зарубежные товары, скорее всего, сойдут на нет после изменения торгового баланса США с другими странами. "Со временем пошлины должны растаять, как ледяной кубик. Если производство вернётся в США, мы будем меньше импортировать. Так что произойдёт ребалансировка", - сказал Бессент в интервью японскому изданию Nikkei, отвечая на вопрос о возможном снижении или отмене пошлин в случае сокращения торгового дефицита США. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
