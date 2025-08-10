https://ria.ru/20250810/mina-2034429889.html

На пляже в Одесской области взорвалась мина

На пляже в Одесской области взорвалась мина - РИА Новости, 10.08.2025

На пляже в Одесской области взорвалась мина

Мина взорвалась на пляже в Одесской области, есть погибшие, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T13:34:00+03:00

2025-08-10T13:34:00+03:00

2025-08-10T13:34:00+03:00

в мире

одесская область

страна.ua

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787132059_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_6fc24b498ae742f14e98bf87a2833677.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мина взорвалась на пляже в Одесской области, есть погибшие, сообщило украинское издание "Страна.ua". "На пляже в Затоке Одесской области взорвалась мина. Сообщают о погибших", - говорится в публикации Telegram-канала издания. Агентство РБК-Украина уточнило, что мина взорвалась в море, в 50 метрах от берега. "В это время в воде находился мужчина, которые не выжил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Позже полиция в Одесской области на своем сайте уточнила, что в результате двух взрывов во время купания погибли женщина и двое мужчин.

https://ria.ru/20250810/sapery-2034403002.html

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесская область, страна.ua, рбк (медиагруппа)