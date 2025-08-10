https://ria.ru/20250810/mina-2034429889.html
На пляже в Одесской области взорвалась мина
На пляже в Одесской области взорвалась мина - РИА Новости, 10.08.2025
На пляже в Одесской области взорвалась мина
Мина взорвалась на пляже в Одесской области, есть погибшие, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мина взорвалась на пляже в Одесской области, есть погибшие, сообщило украинское издание "Страна.ua". "На пляже в Затоке Одесской области взорвалась мина. Сообщают о погибших", - говорится в публикации Telegram-канала издания. Агентство РБК-Украина уточнило, что мина взорвалась в море, в 50 метрах от берега. "В это время в воде находился мужчина, которые не выжил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Позже полиция в Одесской области на своем сайте уточнила, что в результате двух взрывов во время купания погибли женщина и двое мужчин.
