В Новосибирске у подростка украли сумку с миллионом рублей

В Новосибирске у подростка украли сумку с миллионом рублей - РИА Новости, 10.08.2025

В Новосибирске у подростка украли сумку с миллионом рублей

Уголовное дело возбудили в Новосибирске в связи с кражей у 12-летнего мальчика сумки, в которой находилось чуть более миллиона рублей, информирует СУСК РФ по... РИА Новости, 10.08.2025

БАРНАУЛ, 10 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Новосибирске в связи с кражей у 12-летнего мальчика сумки, в которой находилось чуть более миллиона рублей, информирует СУСК РФ по региону. "Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска СУСК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ. По данным следствия, днем 8 августа 2025 года на улице Татьяны Снежиной в городе Новосибирске мужчина, угрожая применением насилия, совершил разбойное нападение на 12-летнего подростка и похитил у него сумку с денежными средствами", - говорится в сообщении СУСК. Как уточнили РИА Новости в силовых структурах региона, в сумке находилось чуть более миллиона рублей. "В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - отмечают в СУСК.

2025

Новости

