https://ria.ru/20250810/million-2034420273.html
В Новосибирске у подростка украли сумку с миллионом рублей
В Новосибирске у подростка украли сумку с миллионом рублей - РИА Новости, 10.08.2025
В Новосибирске у подростка украли сумку с миллионом рублей
Уголовное дело возбудили в Новосибирске в связи с кражей у 12-летнего мальчика сумки, в которой находилось чуть более миллиона рублей, информирует СУСК РФ по... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:03:00+03:00
2025-08-10T12:03:00+03:00
2025-08-10T12:39:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
октябрьский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019389085_0:42:2614:1512_1920x0_80_0_0_d56af13a358564173d27de020cfa06ad.jpg
БАРНАУЛ, 10 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Новосибирске в связи с кражей у 12-летнего мальчика сумки, в которой находилось чуть более миллиона рублей, информирует СУСК РФ по региону. "Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска СУСК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ. По данным следствия, днем 8 августа 2025 года на улице Татьяны Снежиной в городе Новосибирске мужчина, угрожая применением насилия, совершил разбойное нападение на 12-летнего подростка и похитил у него сумку с денежными средствами", - говорится в сообщении СУСК. Как уточнили РИА Новости в силовых структурах региона, в сумке находилось чуть более миллиона рублей. "В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - отмечают в СУСК.
https://ria.ru/20250810/peterburg-2034413004.html
новосибирск
россия
октябрьский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019389085_0:0:2614:1961_1920x0_80_0_0_0581087bce83802e69be38aef79a8ea9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф), октябрьский район
Происшествия, Новосибирск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Октябрьский район
В Новосибирске у подростка украли сумку с миллионом рублей
В Новосибирске у 12-летнего мальчика украли сумку с миллионом рублей внутри