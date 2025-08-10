Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске у подростка украли сумку с миллионом рублей - РИА Новости, 10.08.2025
12:03 10.08.2025 (обновлено: 12:39 10.08.2025)
В Новосибирске у подростка украли сумку с миллионом рублей
БАРНАУЛ, 10 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Новосибирске в связи с кражей у 12-летнего мальчика сумки, в которой находилось чуть более миллиона рублей, информирует СУСК РФ по региону. "Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска СУСК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ. По данным следствия, днем 8 августа 2025 года на улице Татьяны Снежиной в городе Новосибирске мужчина, угрожая применением насилия, совершил разбойное нападение на 12-летнего подростка и похитил у него сумку с денежными средствами", - говорится в сообщении СУСК. Как уточнили РИА Новости в силовых структурах региона, в сумке находилось чуть более миллиона рублей. "В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - отмечают в СУСК.
В Новосибирске у подростка украли сумку с миллионом рублей

В Новосибирске у 12-летнего мальчика украли сумку с миллионом рублей внутри

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на улице
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции на улице. Архивное фото
БАРНАУЛ, 10 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Новосибирске в связи с кражей у 12-летнего мальчика сумки, в которой находилось чуть более миллиона рублей, информирует СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска СУСК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ. По данным следствия, днем 8 августа 2025 года на улице Татьяны Снежиной в городе Новосибирске мужчина, угрожая применением насилия, совершил разбойное нападение на 12-летнего подростка и похитил у него сумку с денежными средствами", - говорится в сообщении СУСК.
Как уточнили РИА Новости в силовых структурах региона, в сумке находилось чуть более миллиона рублей.
"В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - отмечают в СУСК.
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 15 миллионов рублей
