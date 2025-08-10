https://ria.ru/20250810/metall-2034427971.html

Россия может войти в топ-5 рынка редкоземельных металлов, заявили эксперты

экономика

россия

китай

сша

владимир путин

института гайдара

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Россия с учетом реализации новой программы поддержки редкоземельных металлов (РЗМ) и приходом крупных инвесторов в отрасль обладает шансом войти к 2030 году в топ-5 мира по производству, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Ключевыми игроками по объемам добычи являются Китай (270 тысяч тонн в 2024 году), США (45 тысяч тонн в 2024 году), Мьянма (31 тысяча тонн), Австралия (13 тысяч тонн в 2024 году) и Тайланд (13 тысяч тонн в 2024 году). С учетом реализации новой программы поддержки отрасли и приходом крупных инвесторов в отрасль у России есть шанс войти к 2030 году в топ-5 мира по производству", — рассказали в в "S+Консалтинг". Похожего мнения о необходимости дополнительных инвестиций для наращивания объемов производства в стране придерживается заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. "Чтобы России войти в топ-5 мирового рынка продукции РЗМ, а также реализовать планы по созданию еще 15 новых производств к 2035 году необходимы, во-первых, меры государственной поддержки по локализации в России производства конечной высокотехнологичной продукции ... Во-вторых, необходимо привлечение дополнительных инвестиций в развитие технологий переработки", - рассказала она. По мнению аналитика, эти меры нужны, чтобы нарастить товарную добычу РЗМ и включить в разработку новые типы руд, например, технологии разделения коллективных концентратов РЗМ на индивидуальные оксиды. Поддержка производств комплектующих (электроники, оптики, специальной керамики и сплавов, постоянных магнитов, электромобилей, ветрогенераторов) в перспективе обеспечит рост финансирования в сырьевые проекты, считает эксперт. Например, для одних только тяговых электродвигателей потребность в РЗМ составляет 95%. Левашенко отметила, что вклад России в мировое производство продукции РЗМ очень низкий – всего 1%. Это связано с тем, что реализация обогатительных технологий в России для переработки РЗМ является нерентабельной и энергозатратной для производителей, заключила она. Директор департамента инжиниринга Kept, руководитель бизнес-направления по работе с горно-металлургическими компаниями Антон Вернигора считает, что стоимость разработки технологий извлечения РЗМ полного технологического цикла, включая лабораторные исследования, опытно-промышленные испытания, а также внедрение в промышленном масштабе, может составлять сотни миллионов рублей. Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.

