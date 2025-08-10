https://ria.ru/20250810/medvedev-2034412562.html

В Киеве хватает поклонников Пабло Эскобара, заявил Медведев

2025-08-10T10:41:00+03:00

в мире

киев

сша

пабло эскобар

дмитрий медведев

россия

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы США по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями, отметил, что на Банковой в Киеве "хватает преданных поклонников Пабло Эскобара". В своем Telegram-канале зампред Совбеза посоветовал отправить армейский спецназ США в Киев, "где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаëмников без каких-либо рисков для жизни". "Можно и в здании на Банковой пострелять, там хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса", - добавил Медведев.

