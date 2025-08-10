https://ria.ru/20250810/medvedev-2034411742.html

Медведев посоветовал отправить в Киев спецназ США

10.08.2025

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал отправить спецназ США вместо Латинской Америки в Киев для проведения антитеррористической операции... РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал отправить спецназ США вместо Латинской Америки в Киев для проведения антитеррористической операции по истреблению нарконаемников. В своем telegram-канале Медведев отметил, что Киев сейчас "в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества", в том числе убийц из картелей Колумбии и Мексики. "Понятно, что медельинские и синалойские уродцы близки всем, кто потребляет на Банковой их белоснежную продукцию. Но вот американцам, судя по статье в The New York Times от 8/08, стоило бы призадуматься. Наëмников учат всему, в том числе управлению БПЛА, что может очень пригодиться при доставке наркотиков в США. Это гораздо эффективнее самолëтов и подводных лодок", - написал зампред Совбеза. По его мнению, для борьбы с нарконаемниками стоило бы направить американский спецназ прямо в Киев. "И если президент США своей директивой действительно поручил Пентагону готовить удары по наркокартелям в Латинской Америке с использованием армейских подразделений, то есть вариант получше. Надо отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаëмников без каких-либо рисков для жизни", - добавил Медведев.

