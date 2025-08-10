https://ria.ru/20250810/medvedev-2034411742.html
Медведев посоветовал отправить в Киев спецназ США
Медведев посоветовал отправить в Киев спецназ США - РИА Новости, 10.08.2025
Медведев посоветовал отправить в Киев спецназ США
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал отправить спецназ США вместо Латинской Америки в Киев для проведения антитеррористической операции... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T10:32:00+03:00
2025-08-10T10:32:00+03:00
2025-08-10T10:32:00+03:00
киев
сша
латинская америка
в мире
дмитрий медведев
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032651239_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_3a6d313c967f0075b1eeb3347fbb34b6.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал отправить спецназ США вместо Латинской Америки в Киев для проведения антитеррористической операции по истреблению нарконаемников. В своем telegram-канале Медведев отметил, что Киев сейчас "в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества", в том числе убийц из картелей Колумбии и Мексики. "Понятно, что медельинские и синалойские уродцы близки всем, кто потребляет на Банковой их белоснежную продукцию. Но вот американцам, судя по статье в The New York Times от 8/08, стоило бы призадуматься. Наëмников учат всему, в том числе управлению БПЛА, что может очень пригодиться при доставке наркотиков в США. Это гораздо эффективнее самолëтов и подводных лодок", - написал зампред Совбеза. По его мнению, для борьбы с нарконаемниками стоило бы направить американский спецназ прямо в Киев. "И если президент США своей директивой действительно поручил Пентагону готовить удары по наркокартелям в Латинской Америке с использованием армейских подразделений, то есть вариант получше. Надо отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаëмников без каких-либо рисков для жизни", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20250810/medvedev-2034410029.html
https://ria.ru/20250810/medvedev-2034409499.html
киев
сша
латинская америка
киев, сша, латинская америка, в мире, дмитрий медведев, министерство обороны сша
Киев, США, Латинская Америка, В мире, Дмитрий Медведев, Министерство обороны США
