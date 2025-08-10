https://ria.ru/20250810/medvedev-2034410029.html
Европа мешает урегулированию конфликта на Украине, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о попытках европейских стран воспрепятстовать усилиям США в урегулировании конфликта на Украине. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T10:15:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дмитрий медведев
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о попытках европейских стран воспрепятстовать усилиям США в урегулировании конфликта на Украине. "Пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
