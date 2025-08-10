Рейтинг@Mail.ru
Европа мешает урегулированию конфликта на Украине, заявил Медведев
10:15 10.08.2025
Европа мешает урегулированию конфликта на Украине, заявил Медведев
Европа мешает урегулированию конфликта на Украине, заявил Медведев
в мире
россия
сша
украина
дмитрий медведев
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о попытках европейских стран воспрепятстовать усилиям США в урегулировании конфликта на Украине. "Пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
в мире, россия, сша, украина, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о попытках европейских стран воспрепятстовать усилиям США в урегулировании конфликта на Украине.
"Пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
