Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал об уничтожении латиноамериканских наемников в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 10.08.2025 (обновлено: 10:22 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/medvedev-2034409499.html
Медведев рассказал об уничтожении латиноамериканских наемников в зоне СВО
Медведев рассказал об уничтожении латиноамериканских наемников в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2025
Медведев рассказал об уничтожении латиноамериканских наемников в зоне СВО
Российские военные быстро уничтожают наемников из картелей из стран Латинской Америки, которые использует Киев на поле боя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T10:08:00+03:00
2025-08-10T10:22:00+03:00
россия
в мире
дмитрий медведев
латинская америка
киев
колумбия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские военные быстро уничтожают наемников из картелей из стран Латинской Америки, которые использует Киев на поле боя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в своем Telegram-канале написал, что Киев в панике рекрутирует на фронт "самые мерзкие отбросы человечества"."Дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики, названия которых известны всему миру по репортажам и сериалам про наркопреступность: "Клан дель Гольфо", "Синалоа", "Халиско нуэва генерасьон" и другие. Набором головорезов занимается компания "Сегюркол Лтд" из Медельина", - отметил он.В то же время Медведев констатировал низкую эффективность наемников из картелей на поле боя."Нарконаëмники, хоть и головорезы, но солдаты из них дерьмовые. Отморозки умеют только отсекать головы мирным жителям в наркотическом угаре. Поэтому наши воины уничтожают их так быстро, что грузоотправители не успевают забирать гробы всех, кто не нашел покоя в сырой земле", - подчеркнул он.Ранее большой резонанс в Латинской Америке вызвали сообщения о многочисленных наемниках ВСУ из Колумбии и других странах, которых заманивают большими выплатами, а потом не переводят деньги и не возвращают семьям тела.
https://ria.ru/20250810/ekspert-2034400749.html
https://ria.ru/20250809/naemniki-2034274472.html
россия
латинская америка
киев
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, дмитрий медведев, латинская америка, киев, колумбия, вооруженные силы украины
Россия, В мире, Дмитрий Медведев, Латинская Америка, Киев, Колумбия, Вооруженные силы Украины
Медведев рассказал об уничтожении латиноамериканских наемников в зоне СВО

Медведев: используемых Киевом наемников из Латинской Америки быстро уничтожают

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские военные быстро уничтожают наемников из картелей из стран Латинской Америки, которые использует Киев на поле боя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале написал, что Киев в панике рекрутирует на фронт "самые мерзкие отбросы человечества".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Требования ВСУ к колумбийским наемникам минимальны, рассказал эксперт
08:09
"Дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики, названия которых известны всему миру по репортажам и сериалам про наркопреступность: "Клан дель Гольфо", "Синалоа", "Халиско нуэва генерасьон" и другие. Набором головорезов занимается компания "Сегюркол Лтд" из Медельина", - отметил он.
В то же время Медведев констатировал низкую эффективность наемников из картелей на поле боя.
"Нарконаëмники, хоть и головорезы, но солдаты из них дерьмовые. Отморозки умеют только отсекать головы мирным жителям в наркотическом угаре. Поэтому наши воины уничтожают их так быстро, что грузоотправители не успевают забирать гробы всех, кто не нашел покоя в сырой земле", - подчеркнул он.
Ранее большой резонанс в Латинской Америке вызвали сообщения о многочисленных наемниках ВСУ из Колумбии и других странах, которых заманивают большими выплатами, а потом не переводят деньги и не возвращают семьям тела.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Мексиканские наемники заявили о больших потерях ВСУ
Вчера, 03:17
 
РоссияВ миреДмитрий МедведевЛатинская АмерикаКиевКолумбияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала