Медведев рассказал об уничтожении латиноамериканских наемников в зоне СВО
2025-08-10T10:08:00+03:00
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские военные быстро уничтожают наемников из картелей из стран Латинской Америки, которые использует Киев на поле боя, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в своем Telegram-канале написал, что Киев в панике рекрутирует на фронт "самые мерзкие отбросы человечества"."Дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики, названия которых известны всему миру по репортажам и сериалам про наркопреступность: "Клан дель Гольфо", "Синалоа", "Халиско нуэва генерасьон" и другие. Набором головорезов занимается компания "Сегюркол Лтд" из Медельина", - отметил он.В то же время Медведев констатировал низкую эффективность наемников из картелей на поле боя."Нарконаëмники, хоть и головорезы, но солдаты из них дерьмовые. Отморозки умеют только отсекать головы мирным жителям в наркотическом угаре. Поэтому наши воины уничтожают их так быстро, что грузоотправители не успевают забирать гробы всех, кто не нашел покоя в сырой земле", - подчеркнул он.Ранее большой резонанс в Латинской Америке вызвали сообщения о многочисленных наемниках ВСУ из Колумбии и других странах, которых заманивают большими выплатами, а потом не переводят деньги и не возвращают семьям тела.
