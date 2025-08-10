"Коптевский маньяк" отсудил компенсацию за задержавшиеся сканворды

Рейтинг@Mail.ru
06:09 10.08.2025 (обновлено: 09:02 10.08.2025)
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Коптевский маньяк" Сергей Застынчану отсудил компенсацию за поздно доставленные к нему в колонию два выпуска сканвордов, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.Как указано в документах, осужденный выписал себе выпуски газеты "Крот — Русские сканворды". Первый вышел в апреле прошлого года, второй — в июне, но в колонию их отправили только в сентябре."Нарушением со стороны ответчика сроков отправления подписной корреспонденции ему причинены нравственные страдания в виде переживаний и тревоги из-за неполучения газеты в установленный срок", — отмечается в иске.Суд пришел к выводу, что издательство действительно нарушило Закон о защите прав потребителей, и взыскал компенсацию, в том числе морального вреда, на общую сумму 2 846 рублей.Уроженца Молдавии Сергея Застынчану, известного как "коптевский маньяк", осудили в 2005 году в Москве, приговорив к пожизненному заключению за убийство четырех женщин и разбойные нападения.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Коптевский маньяк" Сергей Застынчану отсудил компенсацию за поздно доставленные к нему в колонию два выпуска сканвордов, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как указано в документах, осужденный выписал себе выпуски газеты "Крот — Русские сканворды". Первый вышел в апреле прошлого года, второй — в июне, но в колонию их отправили только в сентябре.
"Нарушением со стороны ответчика сроков отправления подписной корреспонденции ему причинены нравственные страдания в виде переживаний и тревоги из-за неполучения газеты в установленный срок", — отмечается в иске.
Суд пришел к выводу, что издательство действительно нарушило Закон о защите прав потребителей, и взыскал компенсацию, в том числе морального вреда, на общую сумму 2 846 рублей.
Уроженца Молдавии Сергея Застынчану, известного как "коптевский маньяк", осудили в 2005 году в Москве, приговорив к пожизненному заключению за убийство четырех женщин и разбойные нападения.
