В Лондоне задержали почти полтысячи сочувствующих Palestine Action

Более 460 человек были задержаны в Лондоне на протесте в поддержку запрещенной пропалестинской группы Palestine Action, сообщает столичная полиция в соцсети X. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 460 человек были задержаны в Лондоне на протесте в поддержку запрещенной пропалестинской группы Palestine Action, сообщает столичная полиция в соцсети X. В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Митинг в Лондоне стал частью кампании сторонников справедливого правосудия из организации Defend Our Juries. Акция рассчитана на массовое собрание в поддержку Palestine Action в попытке превзойти возможности полиции и судебной системы эффективно противодействовать нарушениям запрета. В Defend Our Juries рассчитывали собрать в Лондоне минимум 500 человек, исходя из того, что столичная полиция располагает порядка 520 свободными камерами. Ранее полиция быстро отпускала задержанных на подобных акциях под залог. "По состоянию на 21.00 (23.00 мск - ред.) за демонстрацию поддержки Palestine Action были задержаны 466 человек. Кроме того, было произведено восемь задержаний за другие правонарушения, включая пять нападений на полицейских. Это последнее обновление информации на сегодня (на субботу - ред.)", - говорится в публикации правоохранителей. Ранее в лондонской полиции заявили, что организаторы акции протеста пытаются оказать дополнительное давление на и без того перегруженную систему правосудия. При этом полицейские будут выполнять свои обязанности в соответствии с законом и задерживать всех, кто выражает поддержку Palestine Action, подчеркнули в пресс-службе. Доминик Мерфи, глава антитеррористического командования лондонской полиции, в четверг призвал сторонников группы, желающих прийти на субботний митинг, "одуматься и не забывать о потенциальных уголовных последствиях своих действий". Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.

