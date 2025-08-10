Рейтинг@Mail.ru
Миронов призвал развивать российскую фармакологию без ущерба для граждан
05:10 10.08.2025
Миронов призвал развивать российскую фармакологию без ущерба для граждан
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил правительству ввести исключения из правила "второй лишний" при госзакупках лекарств. Ранее в Минпромторге сообщили, что цена на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты на торгах в России не может быть превышена. Внедрение механизма "второй лишний" предусмотрено на лекарственные препараты, включенные в перечень стратегически значимых лекарственных средств, все стадии производства которых осуществляются на территории ЕАЭС. Он будет применяться в связке с автоматизированной системой прослеживаемости лекарственных средств, пояснили в ведомстве. "Убежден, до тех пор, пока в России не отлажена вся лекарственная цепочка от производителей до пациента, пока не доказано, что отечественные препараты ни в чем не уступают импортным, нельзя вводить тотальные ограничения. Да, нужно развивать российскую фармакологию, но без ущерба для граждан. Поэтому я призываю правительство еще раз проанализировать складывающуюся ситуацию и предусмотреть исключения для тех препаратов, у которых нет полноценных российских аналогов", - сказал Миронов агентству. По его словам, с первого сентября 2025 года при госзакупках целого ряда препаратов преимущества будут отдаваться только российским производителям полного цикла, а иностранные препараты при наличии российского аналога закупаться не будут. "Замена одних препаратов другими, пусть даже близкими по составу - всегда непростой, а порой и болезненный процесс для пациентов. Он осложняется нерасторопностью чиновников, которые отвечают за своевременную закупку и доставку лекарств. В итоги люди зачастую вынуждены тратить свои деньги на покупку критически важных препаратов. Это недопустимо", - считает политик. В связи с этим он просит кабмин и Минздрав прислушаться к мнению сообществ пациентов, которые прямо указывают на возможные проблемы в связи с предстоящим вступлением в полную силу правила "второй лишний".
россия
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил правительству ввести исключения из правила "второй лишний" при госзакупках лекарств.
Ранее в Минпромторге сообщили, что цена на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты на торгах в России не может быть превышена. Внедрение механизма "второй лишний" предусмотрено на лекарственные препараты, включенные в перечень стратегически значимых лекарственных средств, все стадии производства которых осуществляются на территории ЕАЭС. Он будет применяться в связке с автоматизированной системой прослеживаемости лекарственных средств, пояснили в ведомстве.
"Убежден, до тех пор, пока в России не отлажена вся лекарственная цепочка от производителей до пациента, пока не доказано, что отечественные препараты ни в чем не уступают импортным, нельзя вводить тотальные ограничения. Да, нужно развивать российскую фармакологию, но без ущерба для граждан. Поэтому я призываю правительство еще раз проанализировать складывающуюся ситуацию и предусмотреть исключения для тех препаратов, у которых нет полноценных российских аналогов", - сказал Миронов агентству.
По его словам, с первого сентября 2025 года при госзакупках целого ряда препаратов преимущества будут отдаваться только российским производителям полного цикла, а иностранные препараты при наличии российского аналога закупаться не будут.
"Замена одних препаратов другими, пусть даже близкими по составу - всегда непростой, а порой и болезненный процесс для пациентов. Он осложняется нерасторопностью чиновников, которые отвечают за своевременную закупку и доставку лекарств. В итоги люди зачастую вынуждены тратить свои деньги на покупку критически важных препаратов. Это недопустимо", - считает политик.
В связи с этим он просит кабмин и Минздрав прислушаться к мнению сообществ пациентов, которые прямо указывают на возможные проблемы в связи с предстоящим вступлением в полную силу правила "второй лишний".
