https://ria.ru/20250810/lekarstva-2034391597.html

Миронов призвал развивать российскую фармакологию без ущерба для граждан

Миронов призвал развивать российскую фармакологию без ущерба для граждан - РИА Новости, 10.08.2025

Миронов призвал развивать российскую фармакологию без ущерба для граждан

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил правительству ввести исключения из правила... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T05:10:00+03:00

2025-08-10T05:10:00+03:00

2025-08-10T05:10:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781865425_0:218:3254:2048_1920x0_80_0_0_32c533064beceb950b14b129ce55f9e3.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил правительству ввести исключения из правила "второй лишний" при госзакупках лекарств. Ранее в Минпромторге сообщили, что цена на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты на торгах в России не может быть превышена. Внедрение механизма "второй лишний" предусмотрено на лекарственные препараты, включенные в перечень стратегически значимых лекарственных средств, все стадии производства которых осуществляются на территории ЕАЭС. Он будет применяться в связке с автоматизированной системой прослеживаемости лекарственных средств, пояснили в ведомстве. "Убежден, до тех пор, пока в России не отлажена вся лекарственная цепочка от производителей до пациента, пока не доказано, что отечественные препараты ни в чем не уступают импортным, нельзя вводить тотальные ограничения. Да, нужно развивать российскую фармакологию, но без ущерба для граждан. Поэтому я призываю правительство еще раз проанализировать складывающуюся ситуацию и предусмотреть исключения для тех препаратов, у которых нет полноценных российских аналогов", - сказал Миронов агентству. По его словам, с первого сентября 2025 года при госзакупках целого ряда препаратов преимущества будут отдаваться только российским производителям полного цикла, а иностранные препараты при наличии российского аналога закупаться не будут. "Замена одних препаратов другими, пусть даже близкими по составу - всегда непростой, а порой и болезненный процесс для пациентов. Он осложняется нерасторопностью чиновников, которые отвечают за своевременную закупку и доставку лекарств. В итоги люди зачастую вынуждены тратить свои деньги на покупку критически важных препаратов. Это недопустимо", - считает политик. В связи с этим он просит кабмин и Минздрав прислушаться к мнению сообществ пациентов, которые прямо указывают на возможные проблемы в связи с предстоящим вступлением в полную силу правила "второй лишний".

https://ria.ru/20250105/lekarstva-1992538594.html

https://ria.ru/20241002/lekarstva-1975855882.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей миронов, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз