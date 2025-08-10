https://ria.ru/20250810/kuban-2034477105.html
На Кубани еще в четырех районах обнаружили обломки беспилотников
На Кубани еще в четырех районах обнаружили обломки беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025
На Кубани еще в четырех районах обнаружили обломки беспилотников
Обломки БПЛА обнаружены в четырех районах Кубани, в Темрюке из-за падения обломков загорелась сухая трава на 800 квадратных метрах, пострадавших и повреждений... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T22:18:00+03:00
2025-08-10T22:18:00+03:00
2025-08-10T22:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
темрюк
краснодарский край
абинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg
КРАСНОДАР, 10 авг – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в четырех районах Кубани, в Темрюке из-за падения обломков загорелась сухая трава на 800 квадратных метрах, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Темрюке рядом с автозаправочной станцией из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание травы на площади 800 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован. Также фрагменты беспилотников обнаружили в микрорайоне Правобережный Темрюка и Кизилташском лимане. В Абинском районе обломки БПЛА упали в поле в районе хутора Садовый. В Выселковском районе – в поле около села Новомалороссийского. В Анапе – в виноградниках Первомайского сельского округа в отдалении от населенных пунктов", - говорится в сообщении.Как утверждается, в результате падения фрагментов БПЛА пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет. На местах работают экстренные и специальные службы. Днем оперштаб информировал об обнаружении обломков БПЛА в станице Натухаевской Новороссийска, а также в Славянске-на-Кубани и Крымске.
https://ria.ru/20250725/kuban-2031301026.html
темрюк
краснодарский край
абинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_ddcb90dc42fa16696bdba668fe20eb1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, темрюк, краснодарский край, абинский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Темрюк, Краснодарский край, Абинский район
На Кубани еще в четырех районах обнаружили обломки беспилотников
На Кубани еще в 4 районах нашли обломки дронов, в Темрюке загорелась сухая трава