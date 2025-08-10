https://ria.ru/20250810/kuban-2034477105.html

На Кубани еще в четырех районах обнаружили обломки беспилотников

На Кубани еще в четырех районах обнаружили обломки беспилотников

На Кубани еще в четырех районах обнаружили обломки беспилотников

Обломки БПЛА обнаружены в четырех районах Кубани, в Темрюке из-за падения обломков загорелась сухая трава на 800 квадратных метрах, пострадавших и повреждений

КРАСНОДАР, 10 авг – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в четырех районах Кубани, в Темрюке из-за падения обломков загорелась сухая трава на 800 квадратных метрах, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Темрюке рядом с автозаправочной станцией из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание травы на площади 800 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован. Также фрагменты беспилотников обнаружили в микрорайоне Правобережный Темрюка и Кизилташском лимане. В Абинском районе обломки БПЛА упали в поле в районе хутора Садовый. В Выселковском районе – в поле около села Новомалороссийского. В Анапе – в виноградниках Первомайского сельского округа в отдалении от населенных пунктов", - говорится в сообщении.Как утверждается, в результате падения фрагментов БПЛА пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет. На местах работают экстренные и специальные службы. Днем оперштаб информировал об обнаружении обломков БПЛА в станице Натухаевской Новороссийска, а также в Славянске-на-Кубани и Крымске.

