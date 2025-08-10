Рейтинг@Mail.ru
На Кубани еще в четырех районах обнаружили обломки беспилотников
22:18 10.08.2025
На Кубани еще в четырех районах обнаружили обломки беспилотников
На Кубани еще в четырех районах обнаружили обломки беспилотников
Обломки БПЛА обнаружены в четырех районах Кубани, в Темрюке из-за падения обломков загорелась сухая трава на 800 квадратных метрах, пострадавших и повреждений... РИА Новости, 10.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
темрюк
краснодарский край
абинский район
КРАСНОДАР, 10 авг – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в четырех районах Кубани, в Темрюке из-за падения обломков загорелась сухая трава на 800 квадратных метрах, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. &quot;В Темрюке рядом с автозаправочной станцией из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание травы на площади 800 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован. Также фрагменты беспилотников обнаружили в микрорайоне Правобережный Темрюка и Кизилташском лимане. В Абинском районе обломки БПЛА упали в поле в районе хутора Садовый. В Выселковском районе – в поле около села Новомалороссийского. В Анапе – в виноградниках Первомайского сельского округа в отдалении от населенных пунктов&quot;, - говорится в сообщении.Как утверждается, в результате падения фрагментов БПЛА пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет. На местах работают экстренные и специальные службы. Днем оперштаб информировал об обнаружении обломков БПЛА в станице Натухаевской Новороссийска, а также в Славянске-на-Кубани и Крымске.
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Темрюк, Краснодарский край, Абинский район
На Кубани еще в четырех районах обнаружили обломки беспилотников

На Кубани еще в 4 районах нашли обломки дронов, в Темрюке загорелась сухая трава

КРАСНОДАР, 10 авг – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в четырех районах Кубани, в Темрюке из-за падения обломков загорелась сухая трава на 800 квадратных метрах, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Темрюке рядом с автозаправочной станцией из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание травы на площади 800 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован. Также фрагменты беспилотников обнаружили в микрорайоне Правобережный Темрюка и Кизилташском лимане. В Абинском районе обломки БПЛА упали в поле в районе хутора Садовый. В Выселковском районе – в поле около села Новомалороссийского. В Анапе – в виноградниках Первомайского сельского округа в отдалении от населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Как утверждается, в результате падения фрагментов БПЛА пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет. На местах работают экстренные и специальные службы.
Днем оперштаб информировал об обнаружении обломков БПЛА в станице Натухаевской Новороссийска, а также в Славянске-на-Кубани и Крымске.
