В трех районах Кубани обнаружили обломки БПЛА

Обломки БПЛА обнаружены в трех районах Кубани, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T13:25:00+03:00

КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в трех районах Кубани, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В станице Натухаевской Новороссийска обломки БПЛА упали на пустыре. Разрушений и пострадавших нет. В результате падения произошло возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении. Кроме того, обломки обнаружили в Славянском и Крымском районах края. "В Славянске-на-Кубани обломки упали на территории частного домовладения. В Крымске - на окраине города рядом с железной дорогой. Произошло возгорание сухой травы. На месте работают пожарные расчеты", - добавили в оперштабе. Отмечается, что в результате падения фрагментов БПЛА погибших и пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет. На местах работают экстренные и специальные службы.

2025

