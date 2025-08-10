https://ria.ru/20250810/kuban-2034428879.html
В трех районах Кубани обнаружили обломки БПЛА
В трех районах Кубани обнаружили обломки БПЛА - РИА Новости, 10.08.2025
В трех районах Кубани обнаружили обломки БПЛА
Обломки БПЛА обнаружены в трех районах Кубани, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T13:25:00+03:00
2025-08-10T13:25:00+03:00
2025-08-10T14:33:00+03:00
КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в трех районах Кубани, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В станице Натухаевской Новороссийска обломки БПЛА упали на пустыре. Разрушений и пострадавших нет. В результате падения произошло возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении. Кроме того, обломки обнаружили в Славянском и Крымском районах края. "В Славянске-на-Кубани обломки упали на территории частного домовладения. В Крымске - на окраине города рядом с железной дорогой. Произошло возгорание сухой травы. На месте работают пожарные расчеты", - добавили в оперштабе. Отмечается, что в результате падения фрагментов БПЛА погибших и пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет. На местах работают экстренные и специальные службы.
