13:25 10.08.2025 (обновлено: 14:33 10.08.2025)
В трех районах Кубани обнаружили обломки БПЛА
В трех районах Кубани обнаружили обломки БПЛА
Обломки БПЛА обнаружены в трех районах Кубани, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 10.08.2025
КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в трех районах Кубани, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В станице Натухаевской Новороссийска обломки БПЛА упали на пустыре. Разрушений и пострадавших нет. В результате падения произошло возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении. Кроме того, обломки обнаружили в Славянском и Крымском районах края. "В Славянске-на-Кубани обломки упали на территории частного домовладения. В Крымске - на окраине города рядом с железной дорогой. Произошло возгорание сухой травы. На месте работают пожарные расчеты", - добавили в оперштабе. Отмечается, что в результате падения фрагментов БПЛА погибших и пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет. На местах работают экстренные и специальные службы.
В трех районах Кубани обнаружили обломки БПЛА

Обломки БПЛА обнаружены в трех районах Кубани, пострадавших нет

Последствия атаки БПЛА. Архивное фото
КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в трех районах Кубани, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В станице Натухаевской Новороссийска обломки БПЛА упали на пустыре. Разрушений и пострадавших нет. В результате падения произошло возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.
Кроме того, обломки обнаружили в Славянском и Крымском районах края.
Славянске-на-Кубани обломки упали на территории частного домовладения. В Крымске - на окраине города рядом с железной дорогой. Произошло возгорание сухой травы. На месте работают пожарные расчеты", - добавили в оперштабе.
Отмечается, что в результате падения фрагментов БПЛА погибших и пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет. На местах работают экстренные и специальные службы.
СК установил командира ВСУ, причастного к обстрелам в Белгородской области
