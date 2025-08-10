https://ria.ru/20250810/kuban-2034426009.html
На Кубани отменили беспилотную опасность
На Кубани отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 10.08.2025
На Кубани отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края спустя почти двое суток, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:55:00+03:00
2025-08-10T12:55:00+03:00
2025-08-10T12:55:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg
КРАСНОДАР, 10 авг – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края спустя почти двое суток, сообщается в приложении МЧС России. "В Краснодарском крае отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении. Предупреждение продлилось почти три часа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1a2901c64db3d96e1d5fe4ccbaaa4ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани отменили беспилотную опасность
На Кубани отменили беспилотную опасность спустя почти двое суток