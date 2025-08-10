https://ria.ru/20250810/kuban-2034426009.html

На Кубани отменили беспилотную опасность

На Кубани отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края спустя почти двое суток, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 10.08.2025

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

КРАСНОДАР, 10 авг – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края спустя почти двое суток, сообщается в приложении МЧС России. "В Краснодарском крае отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении. Предупреждение продлилось почти три часа.

краснодарский край

россия

происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)