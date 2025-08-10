https://ria.ru/20250810/krym-2034415731.html
В Крыму объявили беспилотную опасность
В Крыму объявили беспилотную опасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников повторно объявили в Крыму в воскресенье, сообщает приложение МЧС России. "Экстренная информация: беспилотная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении. До этого предупреждение объявили утром в воскресенье. Оно продлилось более часа.
