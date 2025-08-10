https://ria.ru/20250810/krym-2034413529.html

В Крыму отменили угрозу опасности атаки БПЛА

Предупреждение о беспилотной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 10.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Предупреждение о беспилотной опасности в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: отбой беспилотной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение об опасности объявили в воскресенье утром.

