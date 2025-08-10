Дирекция Восточного подала иск к оператору космодрома

https://ria.ru/20250810/kosmodrom-2034394483.html
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск дирекции космодрома Восточный к Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который называют оператором российских космодромов, о взыскании около 3,1 миллиарда рублей, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Основания исковых требований пока не уточняются. Иск поступил в суд 4 августа и к рассмотрению еще не принят. ЦЭНКИ является головным исполнителем по нескольким госконтрактам, заключенным с дирекцией космодрома как заказчиком и связанным в основном со строительством объектов для космодрома. Стороны нередко судятся по поводу исполнения обязательств в рамках этих контрактов, однако иск на столь крупную сумму фигурирует в их спорах впервые. Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году. В рамках первой очереди был построен, в частности, стартовый комплекс ракет среднего класса "Союз-2". Первый пуск прошел в апреле 2016 года. Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном (она же – вторая очередь космодрома) строится с 2018 года. Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный в апреле 2024 года.
