https://ria.ru/20250810/kosmodrom-2034394483.html

Дирекция Восточного подала иск к оператору космодрома

Дирекция Восточного подала иск к оператору космодрома - РИА Новости, 10.08.2025

Дирекция Восточного подала иск к оператору космодрома

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск дирекции космодрома Восточный к Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T06:16:00+03:00

2025-08-10T06:16:00+03:00

2025-08-10T06:16:00+03:00

строительство

цэнки

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1938995409_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_380ad41d4ee9c4e56097b41123a90587.jpg

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск дирекции космодрома Восточный к Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который называют оператором российских космодромов, о взыскании около 3,1 миллиарда рублей, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Основания исковых требований пока не уточняются. Иск поступил в суд 4 августа и к рассмотрению еще не принят. ЦЭНКИ является головным исполнителем по нескольким госконтрактам, заключенным с дирекцией космодрома как заказчиком и связанным в основном со строительством объектов для космодрома. Стороны нередко судятся по поводу исполнения обязательств в рамках этих контрактов, однако иск на столь крупную сумму фигурирует в их спорах впервые. Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году. В рамках первой очереди был построен, в частности, стартовый комплекс ракет среднего класса "Союз-2". Первый пуск прошел в апреле 2016 года. Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном (она же – вторая очередь космодрома) строится с 2018 года. Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный в апреле 2024 года.

https://ria.ru/20250625/kosmodrom-2025236982.html

https://ria.ru/20250725/soyuz-2031319308.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

строительство, цэнки, происшествия