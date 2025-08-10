https://ria.ru/20250810/koshki-2034387269.html

Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку

Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку - РИА Новости, 10.08.2025

Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку

Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз, фелиноз входят в перечень болезней, которые больные кошки могут передать человеку, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T03:14:00+03:00

2025-08-10T03:14:00+03:00

2025-08-10T03:14:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588481957_0:123:1920:1203_1920x0_80_0_0_fb8c3a3d7270e021771ad7d292e3587e.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз, фелиноз входят в перечень болезней, которые больные кошки могут передать человеку, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве сообщили, что кошки - самые популярные домашние животные, но они могут быть переносчиками заболеваний, опасных для человека. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать некоторые меры предосторожности. "Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз, фелиноз - это далеко не полный перечень болезней, передающихся человеку от больных кошек. Инфекции могут передаваться человеку с зараженной слюной, инфицированной мочой или калом, а также через укусы и царапины", - говорится в сообщении пресс-службы. Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание со 100% летальностью, уточнили в Роспотребнадзоре. Заражение происходит при укусе, оцарапывании или ослюнении ран, порезов на коже больным животным, при попадании слюны зараженного животного на слизистые оболочки рта, глаз или носовой полости. "Профилактика бешенства включает в себя вакцинацию животных, соблюдение правил поведения при контакте с дикими и бесхозными животными. Необходимо избегать контакта, а при встрече не брать на руки, не гладить и не кормить. Основное лечение - это своевременная антирабическая помощь в виде курса вакцинации", - объяснили в ведомстве. Стригущий лишай - это грибковое поражение кожи, ногтей и волос, отметили в пресс-службе. Данное заболевание заразно и может передаваться при контакте с больными животными, а также через инфицированные ими предметы обихода. В Роспотребнадзоре рассказали, что основные симптомы стригущего лишая - кожные высыпания (красные, шелушащиеся пятна с четкими границами, часто имеющие форму кольца). Также о заболевании свидетельствуют пузырьки или корочки в местах поражения, зуд и жжение, ломкость волос. При поражении волосистой части головы волосы могут ломаться у самого корня, образуя участки алопеции, поражение ногтей - они могут становиться утолщенными, ломкими и изменять цвет. "Основные методы лечения: местная терапия - используются противогрибковые мази, кремы или спреи, которые наносятся на пораженные участки. При больших поражениях или стригущем лишае на голове назначаются противогрибковые препараты", - добавили в ведомстве. Токсоплазмоз - это паразитарное заболевание, которое может поражать нервную систему, органы зрения, сердце, печень и селезенку, подчеркнула пресс-служба. Для большинства людей он не представляет опасности, часто протекает бессимптомно и не требует лечения, проходит самостоятельно. "В группу риска по тяжелому течению и последствиям входят беременные женщины и люди с заболеваниями иммунной системы. Основные симптомы: повышение температуры тела до 37-39 градусов, боли в мышцах и суставах, головная боль, увеличение лимфоузлов, слабость, сыпь", - сказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве указали, что фелиноз - это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Bartonella henselae. Они попадают в организм человека через царапины или укусы, а также через слюну животного, которая может оказаться на кожных ранах или слизистой глаз. "Симптомы: в месте царапины или укуса возникает припухлость и покраснение, появляются кожные папулы, которые нагнаиваются, воспаляются ближайшие лимфоузлы, повышение температуры, интоксикация организма - слабость, головные боли, недомогание, потливость", - перечислила пресс-служба. В том случае, если произошло оцарапывание, ослюнение, в Роспотребнадзоре советует немедленно промыть рану под проточной водой. При появлении признаков воспаления, нагноения, увеличения лимфатических узлов нужно обратиться к врачу. "Общение с питомцами приносит радость, но для защиты от инфекций следуйте простым мерам безопасности: мойте руки после контакта с кошками, убирайте экскременты в перчатках, регулярно прививайте питомца от бешенства, используйте средства защиты от блох и клещей, избегайте контакта ваших питомцев с бесхозными животными и грызунами и не подходите к незнакомым животным", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20200129/1563976655.html

https://ria.ru/20200423/1570440428.html

https://ria.ru/20250601/allergiya-2020296501.html

https://ria.ru/20240328/vaktsiny-1936373061.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)