Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/koshki-2034387269.html
Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку
Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку - РИА Новости, 10.08.2025
Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку
Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз, фелиноз входят в перечень болезней, которые больные кошки могут передать человеку, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T03:14:00+03:00
2025-08-10T03:14:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588481957_0:123:1920:1203_1920x0_80_0_0_fb8c3a3d7270e021771ad7d292e3587e.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз, фелиноз входят в перечень болезней, которые больные кошки могут передать человеку, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве сообщили, что кошки - самые популярные домашние животные, но они могут быть переносчиками заболеваний, опасных для человека. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать некоторые меры предосторожности. "Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз, фелиноз - это далеко не полный перечень болезней, передающихся человеку от больных кошек. Инфекции могут передаваться человеку с зараженной слюной, инфицированной мочой или калом, а также через укусы и царапины", - говорится в сообщении пресс-службы. Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание со 100% летальностью, уточнили в Роспотребнадзоре. Заражение происходит при укусе, оцарапывании или ослюнении ран, порезов на коже больным животным, при попадании слюны зараженного животного на слизистые оболочки рта, глаз или носовой полости. "Профилактика бешенства включает в себя вакцинацию животных, соблюдение правил поведения при контакте с дикими и бесхозными животными. Необходимо избегать контакта, а при встрече не брать на руки, не гладить и не кормить. Основное лечение - это своевременная антирабическая помощь в виде курса вакцинации", - объяснили в ведомстве. Стригущий лишай - это грибковое поражение кожи, ногтей и волос, отметили в пресс-службе. Данное заболевание заразно и может передаваться при контакте с больными животными, а также через инфицированные ими предметы обихода. В Роспотребнадзоре рассказали, что основные симптомы стригущего лишая - кожные высыпания (красные, шелушащиеся пятна с четкими границами, часто имеющие форму кольца). Также о заболевании свидетельствуют пузырьки или корочки в местах поражения, зуд и жжение, ломкость волос. При поражении волосистой части головы волосы могут ломаться у самого корня, образуя участки алопеции, поражение ногтей - они могут становиться утолщенными, ломкими и изменять цвет. "Основные методы лечения: местная терапия - используются противогрибковые мази, кремы или спреи, которые наносятся на пораженные участки. При больших поражениях или стригущем лишае на голове назначаются противогрибковые препараты", - добавили в ведомстве. Токсоплазмоз - это паразитарное заболевание, которое может поражать нервную систему, органы зрения, сердце, печень и селезенку, подчеркнула пресс-служба. Для большинства людей он не представляет опасности, часто протекает бессимптомно и не требует лечения, проходит самостоятельно. "В группу риска по тяжелому течению и последствиям входят беременные женщины и люди с заболеваниями иммунной системы. Основные симптомы: повышение температуры тела до 37-39 градусов, боли в мышцах и суставах, головная боль, увеличение лимфоузлов, слабость, сыпь", - сказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве указали, что фелиноз - это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Bartonella henselae. Они попадают в организм человека через царапины или укусы, а также через слюну животного, которая может оказаться на кожных ранах или слизистой глаз. "Симптомы: в месте царапины или укуса возникает припухлость и покраснение, появляются кожные папулы, которые нагнаиваются, воспаляются ближайшие лимфоузлы, повышение температуры, интоксикация организма - слабость, головные боли, недомогание, потливость", - перечислила пресс-служба. В том случае, если произошло оцарапывание, ослюнение, в Роспотребнадзоре советует немедленно промыть рану под проточной водой. При появлении признаков воспаления, нагноения, увеличения лимфатических узлов нужно обратиться к врачу. "Общение с питомцами приносит радость, но для защиты от инфекций следуйте простым мерам безопасности: мойте руки после контакта с кошками, убирайте экскременты в перчатках, регулярно прививайте питомца от бешенства, используйте средства защиты от блох и клещей, избегайте контакта ваших питомцев с бесхозными животными и грызунами и не подходите к незнакомым животным", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20200129/1563976655.html
https://ria.ru/20200423/1570440428.html
https://ria.ru/20250601/allergiya-2020296501.html
https://ria.ru/20240328/vaktsiny-1936373061.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588481957_110:0:1817:1280_1920x0_80_0_0_c7adcda090302052e48497d4b2e2c5ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку

Кошки могут передавать человеку лямблиоз, фелиноз и стригущий лишай

© Pixabay / Pixabay/JosephchaeКошка
Кошка - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Pixabay / Pixabay/Josephchae
Кошка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз, фелиноз входят в перечень болезней, которые больные кошки могут передать человеку, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что кошки - самые популярные домашние животные, но они могут быть переносчиками заболеваний, опасных для человека. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать некоторые меры предосторожности.
Мужчина держит большую летучую лисицу (Бали, Индонезия) - РИА Новости, 1920, 29.01.2020
Коронавирус и не только. Какими болезнями люди заразились от животных
29 января 2020, 08:00
"Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз, фелиноз - это далеко не полный перечень болезней, передающихся человеку от больных кошек. Инфекции могут передаваться человеку с зараженной слюной, инфицированной мочой или калом, а также через укусы и царапины", - говорится в сообщении пресс-службы.
Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание со 100% летальностью, уточнили в Роспотребнадзоре. Заражение происходит при укусе, оцарапывании или ослюнении ран, порезов на коже больным животным, при попадании слюны зараженного животного на слизистые оболочки рта, глаз или носовой полости.
"Профилактика бешенства включает в себя вакцинацию животных, соблюдение правил поведения при контакте с дикими и бесхозными животными. Необходимо избегать контакта, а при встрече не брать на руки, не гладить и не кормить. Основное лечение - это своевременная антирабическая помощь в виде курса вакцинации", - объяснили в ведомстве.
Стригущий лишай - это грибковое поражение кожи, ногтей и волос, отметили в пресс-службе. Данное заболевание заразно и может передаваться при контакте с больными животными, а также через инфицированные ими предметы обихода.
Контейнер для биоматериала - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
Эксперт: человек получил большинство инфекционных болезней от животных
23 апреля 2020, 04:06
В Роспотребнадзоре рассказали, что основные симптомы стригущего лишая - кожные высыпания (красные, шелушащиеся пятна с четкими границами, часто имеющие форму кольца). Также о заболевании свидетельствуют пузырьки или корочки в местах поражения, зуд и жжение, ломкость волос. При поражении волосистой части головы волосы могут ломаться у самого корня, образуя участки алопеции, поражение ногтей - они могут становиться утолщенными, ломкими и изменять цвет.
"Основные методы лечения: местная терапия - используются противогрибковые мази, кремы или спреи, которые наносятся на пораженные участки. При больших поражениях или стригущем лишае на голове назначаются противогрибковые препараты", - добавили в ведомстве.
Токсоплазмоз - это паразитарное заболевание, которое может поражать нервную систему, органы зрения, сердце, печень и селезенку, подчеркнула пресс-служба. Для большинства людей он не представляет опасности, часто протекает бессимптомно и не требует лечения, проходит самостоятельно.
Кошки тайской породы - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
СМИ рассказали, как определить аллергию у домашних собак или кошек
1 июня, 16:01
"В группу риска по тяжелому течению и последствиям входят беременные женщины и люди с заболеваниями иммунной системы. Основные симптомы: повышение температуры тела до 37-39 градусов, боли в мышцах и суставах, головная боль, увеличение лимфоузлов, слабость, сыпь", - сказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве указали, что фелиноз - это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Bartonella henselae. Они попадают в организм человека через царапины или укусы, а также через слюну животного, которая может оказаться на кожных ранах или слизистой глаз.
"Симптомы: в месте царапины или укуса возникает припухлость и покраснение, появляются кожные папулы, которые нагнаиваются, воспаляются ближайшие лимфоузлы, повышение температуры, интоксикация организма - слабость, головные боли, недомогание, потливость", - перечислила пресс-служба.
В том случае, если произошло оцарапывание, ослюнение, в Роспотребнадзоре советует немедленно промыть рану под проточной водой. При появлении признаков воспаления, нагноения, увеличения лимфатических узлов нужно обратиться к врачу.
"Общение с питомцами приносит радость, но для защиты от инфекций следуйте простым мерам безопасности: мойте руки после контакта с кошками, убирайте экскременты в перчатках, регулярно прививайте питомца от бешенства, используйте средства защиты от блох и клещей, избегайте контакта ваших питомцев с бесхозными животными и грызунами и не подходите к незнакомым животным", - заключили в ведомстве.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев выступает на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В России заявили об обеспеченности вакцинами от опасных болезней животных
28 марта 2024, 13:55
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала