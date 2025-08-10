Рейтинг@Mail.ru
Водителям рассказали, как обнаружить утечки в кондиционере - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/konditsioner-2034435081.html
Водителям рассказали, как обнаружить утечки в кондиционере
Водителям рассказали, как обнаружить утечки в кондиционере - РИА Новости, 10.08.2025
Водителям рассказали, как обнаружить утечки в кондиционере
Признаками утечки охлаждающей жидкости могут быть слабый поток воздуха, непостоянная температура, сладкий или специфический аромат в салоне, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T14:37:00+03:00
2025-08-10T14:37:00+03:00
технологии
игорь мишин
авто
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149352/92/1493529208_150:0:5483:3000_1920x0_80_0_0_7493aba4eef23d93ebd21207a5a165ae.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Признаками утечки охлаждающей жидкости могут быть слабый поток воздуха, непостоянная температура, сладкий или специфический аромат в салоне, сообщил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин. "Признаками утечки охлаждающей жидкости из кондиционера могут быть слабый поток воздуха, непостоянная температура, сладкий или специфический аромат в салоне, запотевшие окна или лужи под автомобилем", - рассказал он в кулуарах Проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025", который проводится в рамках Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего". Как пояснил эксперт, жидкость для кондиционера автомобиля, она же хладагент, охлаждает воздух в автомобиле летом и согревает зимой. Благодаря хладагенту теплый воздух из салона отводится на улицу, тем самым охлаждается температура. Любая система кондиционирования имеет замкнутый цикл. Даже маленькая утечка нарушает работу всей системы, снижает эффективность и герметичность. "Есть много причин, по которым кондиционер может выйти из строя. 90% утечек находятся благодаря многоуровневому тестированию в автосервисах. Для самостоятельно обнаружения можно использовать различные спреи или индикаторы, которые образуют пузыри на месте протечки хладагента", - объяснил эксперт. По его словам, при обнаружении неисправности кондиционера, необходимо обратить внимание на работу конденсатора, которая является самой распространенной причиной поломок. Реже это касается компрессора, расширительного клапана или испарителя, отметил Мишин.
https://ria.ru/20250503/avto-2014822276.html
https://ria.ru/20240209/avto-1926285747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149352/92/1493529208_816:0:4816:3000_1920x0_80_0_0_30943d4e7c0bd7942b96ad7bc9e8023b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, игорь мишин, авто, россия, национальная технологическая инициатива (нти)
Технологии, Игорь Мишин, Авто, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
Водителям рассказали, как обнаружить утечки в кондиционере

Мишин назвал сладкий аромат в салоне автомобиля признаком утечки из кондиционера

© Fotolia / Gerhard SeybertКондиционер в автомобиле
Кондиционер в автомобиле - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Fotolia / Gerhard Seybert
Кондиционер в автомобиле . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Признаками утечки охлаждающей жидкости могут быть слабый поток воздуха, непостоянная температура, сладкий или специфический аромат в салоне, сообщил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин.
«
"Признаками утечки охлаждающей жидкости из кондиционера могут быть слабый поток воздуха, непостоянная температура, сладкий или специфический аромат в салоне, запотевшие окна или лужи под автомобилем", - рассказал он в кулуарах Проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025", который проводится в рамках Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего".
Работы по заправке кондиционера в автомобиле - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Водителям рассказали, где лучше менять фреон в автомобильном кондиционере
3 мая, 23:54
Как пояснил эксперт, жидкость для кондиционера автомобиля, она же хладагент, охлаждает воздух в автомобиле летом и согревает зимой. Благодаря хладагенту теплый воздух из салона отводится на улицу, тем самым охлаждается температура. Любая система кондиционирования имеет замкнутый цикл. Даже маленькая утечка нарушает работу всей системы, снижает эффективность и герметичность.
"Есть много причин, по которым кондиционер может выйти из строя. 90% утечек находятся благодаря многоуровневому тестированию в автосервисах. Для самостоятельно обнаружения можно использовать различные спреи или индикаторы, которые образуют пузыри на месте протечки хладагента", - объяснил эксперт.
По его словам, при обнаружении неисправности кондиционера, необходимо обратить внимание на работу конденсатора, которая является самой распространенной причиной поломок. Реже это касается компрессора, расширительного клапана или испарителя, отметил Мишин.
Автосервис - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Эксперт объяснил, какие звуки говорят о неисправности автомобиля
9 февраля 2024, 02:15
 
ТехнологииИгорь МишинАвтоРоссияНациональная технологическая инициатива (НТИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала