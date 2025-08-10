https://ria.ru/20250810/komandir-2034410144.html

СК установил командира ВСУ, причастного к обстрелам в Белгородской области

СК установил командира ВСУ, причастного к обстрелам в Белгородской области

СК установил командира ВСУ, причастного к обстрелам в Белгородской области

10.08.2025
Установлен командир ВСУ, причастный к обстрелам в 2023 году Шебекинского района Белгородской области, в результате чего ранения получили мирные жители

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Установлен командир ВСУ, причастный к обстрелам в 2023 году Шебекинского района Белгородской области, в результате чего ранения получили мирные жители, сообщает Следственный комитет РФ. "Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении командира второго механизированного батальона 92 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины подполковника Виталия Нащубского, подозреваемого в совершении террористического акта в Шебекинском районе Белгородской области (подпункты "а" и "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, с 17 февраля по 4 марта 2023 года Нащубский неоднократно отдавал незаконные приказы своим подчиненным на осуществление минометных обстрелов, подрывов жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автотранспорта в Шебекинском районе Белгородской области. В результате совершенных Нащубским преступлений гражданские лица получили ранения различной степени тяжести, также разрушены объекты социальной инфраструктуры. Правоохранители отметили, что выполнение следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, продолжается, принимаются меры к установлению местонахождения Нащубского и соучастников преступления.

