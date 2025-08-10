https://ria.ru/20250810/kitay-2034406025.html

В Китае за неделю выявили более 1,3 тысячи случаев лихорадки чикунгунья

В Китае за неделю выявили более 1,3 тысячи случаев лихорадки чикунгунья

ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Более 1,3 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявлено в китайской южной провинции Гуандун за неделю, это в два раза меньше, чем неделей ранее, следует из данных центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун. "С 3 августа 2025 года по 9 августа 2025 года в провинции было зарегистрировано 1387 новых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья", - говорится в сообщении. Отмечается, что тяжёлых случаев и летальных исходов зарегистрировано не было. Большая часть случаев заражения пришлась на город Фошань (1212), в Гуанчжоу было выявлено 103 случая. По словам главного эксперта по профилактике инфекционных заболеваний из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Миня, число новых зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой в провинции демонстрирует "постоянную тенденцию к снижению". На этой неделе власти города Фошань провели общегородскую кампанию по борьбе с лихорадкой чикунгунья. В ходе кампании жители Фошаня повели очистку территории города от стоячей воды и мусора - местах размножения комаров, которые переносят болезнь. Как сообщалось ранее, с 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун было зарегистрировано 2892 новых случая лихорадки чикунгунья. Большая часть случаев - 2770 - выявили в городе Фошань. Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге. Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.

