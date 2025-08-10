https://ria.ru/20250810/kitay-2034406025.html
В Китае за неделю выявили более 1,3 тысячи случаев лихорадки чикунгунья
В Китае за неделю выявили более 1,3 тысячи случаев лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 10.08.2025
В Китае за неделю выявили более 1,3 тысячи случаев лихорадки чикунгунья
Более 1,3 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявлено в китайской южной провинции Гуандун за неделю, это в два раза меньше, чем неделей ранее, РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T09:26:00+03:00
2025-08-10T09:26:00+03:00
2025-08-10T09:44:00+03:00
фошань
гуандун
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743069936_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a48a3784ae5b79df00cce831f37654ef.jpg
ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Более 1,3 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявлено в китайской южной провинции Гуандун за неделю, это в два раза меньше, чем неделей ранее, следует из данных центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун. "С 3 августа 2025 года по 9 августа 2025 года в провинции было зарегистрировано 1387 новых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья", - говорится в сообщении. Отмечается, что тяжёлых случаев и летальных исходов зарегистрировано не было. Большая часть случаев заражения пришлась на город Фошань (1212), в Гуанчжоу было выявлено 103 случая. По словам главного эксперта по профилактике инфекционных заболеваний из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Миня, число новых зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой в провинции демонстрирует "постоянную тенденцию к снижению". На этой неделе власти города Фошань провели общегородскую кампанию по борьбе с лихорадкой чикунгунья. В ходе кампании жители Фошаня повели очистку территории города от стоячей воды и мусора - местах размножения комаров, которые переносят болезнь. Как сообщалось ранее, с 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун было зарегистрировано 2892 новых случая лихорадки чикунгунья. Большая часть случаев - 2770 - выявили в городе Фошань. Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге. Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.
https://ria.ru/20250806/rospotrebnadzor-2033813469.html
https://ria.ru/20250801/kitaj-2032873635.html
фошань
гуандун
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743069936_0:94:2606:2048_1920x0_80_0_0_e17dc6cb6e7e6f3bd96274bdb015a629.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фошань, гуандун, китай
В Китае за неделю выявили более 1,3 тысячи случаев лихорадки чикунгунья
Более 1,3 тысячи случаев лихорадки чикунгунья выявили за неделю на юге Китая
ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Более 1,3 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявлено в китайской южной провинции Гуандун за неделю, это в два раза меньше, чем неделей ранее, следует из данных центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун.
"С 3 августа 2025 года по 9 августа 2025 года в провинции было зарегистрировано 1387 новых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тяжёлых случаев и летальных исходов зарегистрировано не было. Большая часть случаев заражения пришлась на город Фошань
(1212), в Гуанчжоу
было выявлено 103 случая.
По словам главного эксперта по профилактике инфекционных заболеваний из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Миня, число новых зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой в провинции демонстрирует "постоянную тенденцию к снижению".
На этой неделе власти города Фошань провели общегородскую кампанию по борьбе с лихорадкой чикунгунья. В ходе кампании жители Фошаня повели очистку территории города от стоячей воды и мусора - местах размножения комаров, которые переносят болезнь.
Как сообщалось ранее, с 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун
было зарегистрировано 2892 новых случая лихорадки чикунгунья. Большая часть случаев - 2770 - выявили в городе Фошань.
Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки
, Индии
, Юго-Восточной Азии
и островов Индийского океана
, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика
и Гватемала
.