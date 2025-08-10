https://ria.ru/20250810/khidzhab-2034465115.html

Силой невозможно заставить людей носить хиджаб, считает Пезешкиан

Силой невозможно заставить людей носить хиджаб, считает Пезешкиан - РИА Новости, 10.08.2025

Силой невозможно заставить людей носить хиджаб, считает Пезешкиан

Силовыми методами невозможно заставить людей носить хиджаб, как невозможно было, применяя эти методы в прошлом, заставить их отказаться от его ношения, заявил... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T20:09:00+03:00

2025-08-10T20:09:00+03:00

2025-08-10T20:09:00+03:00

в мире

иран

израиль

саудовская аравия

масуд пезешкиан

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958034978_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3f3cbe3fe4fad82525f98b34ca4dca7c.jpg

ТЕГЕРАН, 10 авг - РИА Новости. Силовыми методами невозможно заставить людей носить хиджаб, как невозможно было, применяя эти методы в прошлом, заставить их отказаться от его ношения, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Я убежден, что невозможно силой одеть людей в хиджаб. Так же, как невозможно было силой сорвать хиджаб с их голов (отсылка к периоду иранской истории в ХХ веке, когда власти страны проводили политику против ношения хиджаба - ред.)", - приводит слова иранского президента агентство Nour News. Пезешкиан призвал решать вопрос обязательного ношения хиджаба в стране с помощью убеждения, а не применения силы и развязывания ссор. В этой связи он отметил важность роли мечетей, упомянув, что в Иране на данный момент находится 80 тысяч мечетей - по мечети на каждую тысячу жителей. Президент Ирана привел в пример свою дочь, сказав, что не может диктовать ей, как одеваться. Вместо диктата, по его словам, необходимо вести диалог, чтобы человек принял идею ношения хиджаба и следовал ей. Грубое обращение в этом вопросе может вызвать у человека отвращение к религии, отметил Пезешкиан. Во вторник официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани заявила, что страна не стала бы свидетелем той сплоченности народа, которая возникла в ходе 12-дневной открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне, если бы был реализован "Законопроект о поддержке семьи путем поощрения культуры целомудрия и хиджаба". Реализация этого законопроекта была одобрена парламентом во второй половине сентября 2024 года на испытательный срок в три года. Как передавало в то время агентство Tasnim, принятые меры были направлены на исполнение действующего закона об обязательном ношении хиджаба в стране. В тексте документа, в частности, были подробно конкретизированы случаи нарушений и варианты предусмотренных за них наказаний. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) охарактеризовали готовящийся в Иране закон как "форму гендерного апартеида". В конце ноября 2024 года спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что новый законопроект, касающийся соблюдения правил ношения хиджаба на территории Ирана, поступит на рассмотрение в иранский парламент 13 декабря. Однако через два месяца после рассмотрения законопроекта в парламенте Совет национальной безопасности Ирана призвал парламент приостановить процесс в целях устранения неясностей в формулировках положений в новом законе о хиджабе. В марте Галибаф заявил, что новый закон о ношении женщинами хиджаба предусматривает упразднение полиции нравов. Актуальность вопроса о соблюдении прав женщин и, в частности, правил ношения хиджаба, в том числе платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.

https://ria.ru/20241103/iran-1981691647.html

https://ria.ru/20241115/khidzhab-1983865859.html

https://ria.ru/20250319/iran-2005859895.html

иран

израиль

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, саудовская аравия, масуд пезешкиан, оон