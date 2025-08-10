Рейтинг@Mail.ru
Участники учений "Запад-2025" посетили мемориальный комплекс "Хатынь"
20:22 10.08.2025
Участники учений "Запад-2025" посетили мемориальный комплекс "Хатынь"
Участники учений "Запад-2025" посетили мемориальный комплекс "Хатынь" - РИА Новости, 10.08.2025
Участники учений "Запад-2025" посетили мемориальный комплекс "Хатынь"
Участники белорусско-российских военных учений "Запад-2025" посетили мемориальный комплекс "Хатынь" на месте сожженной нацистами и их пособниками деревни,... РИА Новости, 10.08.2025
в мире
белоруссия
россия
хатынь
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Участники белорусско-российских военных учений "Запад-2025" посетили мемориальный комплекс "Хатынь" на месте сожженной нацистами и их пособниками деревни, сообщило министерство обороны Белоруссии. &quot;Участники совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России &quot;Запад-2025&quot; посетили мемориальный комплекс &quot;Хатынь&quot;. Военнослужащим рассказали о трагических страницах истории Беларуси времен Великой Отечественной войны&quot;, - говорится в сообщении.Военнослужащие почтили память жертв немецко-фашистских захватчиков и возложили цветы к скульптуре "Непокоренный человек". Гитлеровцы 22 марта 1943 года сожгли деревню Хатынь и 149 ее жителей, в том числе 75 детей. На этом месте построен мемориальный комплекс с музеем. По данным генпрокуратуры Белоруссии, которая расследует уголовное дело о геноциде населения республики в годы Великой Отечественной войны, были полностью либо частично уничтожены 12 868 населенных пунктов. Судьбу Хатыни разделили 290 деревень. Совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" пройдут в сентябре. Белорусское министерство обороны сообщило 6 августа, что первый эшелон с российскими военными и техникой прибыл на учение "Запад-2025". Подобного рода учения проходят регулярно раз в два года, попеременно на территории Белоруссии и Российской Федерации.
белоруссия
россия
хатынь
Участники учений "Запад-2025" посетили мемориальный комплекс "Хатынь"

Российские и белорусские участники учений Запад-2025 посетили комплекс "Хатынь"

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Участники белорусско-российских военных учений "Запад-2025" посетили мемориальный комплекс "Хатынь" на месте сожженной нацистами и их пособниками деревни, сообщило министерство обороны Белоруссии.
"Участники совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025" посетили мемориальный комплекс "Хатынь". Военнослужащим рассказали о трагических страницах истории Беларуси времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Военнослужащие почтили память жертв немецко-фашистских захватчиков и возложили цветы к скульптуре "Непокоренный человек".
Гитлеровцы 22 марта 1943 года сожгли деревню Хатынь и 149 ее жителей, в том числе 75 детей. На этом месте построен мемориальный комплекс с музеем.
По данным генпрокуратуры Белоруссии, которая расследует уголовное дело о геноциде населения республики в годы Великой Отечественной войны, были полностью либо частично уничтожены 12 868 населенных пунктов. Судьбу Хатыни разделили 290 деревень.
Совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" пройдут в сентябре.
Белорусское министерство обороны сообщило 6 августа, что первый эшелон с российскими военными и техникой прибыл на учение "Запад-2025". Подобного рода учения проходят регулярно раз в два года, попеременно на территории Белоруссии и Российской Федерации.
