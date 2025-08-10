https://ria.ru/20250810/khatyn-2034466285.html
Участники учений "Запад-2025" посетили мемориальный комплекс "Хатынь"
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Участники белорусско-российских военных учений "Запад-2025" посетили мемориальный комплекс "Хатынь" на месте сожженной нацистами и их пособниками деревни, сообщило министерство обороны Белоруссии. "Участники совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025" посетили мемориальный комплекс "Хатынь". Военнослужащим рассказали о трагических страницах истории Беларуси времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Военнослужащие почтили память жертв немецко-фашистских захватчиков и возложили цветы к скульптуре "Непокоренный человек". Гитлеровцы 22 марта 1943 года сожгли деревню Хатынь и 149 ее жителей, в том числе 75 детей. На этом месте построен мемориальный комплекс с музеем. По данным генпрокуратуры Белоруссии, которая расследует уголовное дело о геноциде населения республики в годы Великой Отечественной войны, были полностью либо частично уничтожены 12 868 населенных пунктов. Судьбу Хатыни разделили 290 деревень. Совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" пройдут в сентябре. Белорусское министерство обороны сообщило 6 августа, что первый эшелон с российскими военными и техникой прибыл на учение "Запад-2025". Подобного рода учения проходят регулярно раз в два года, попеременно на территории Белоруссии и Российской Федерации.
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Участники белорусско-российских военных учений "Запад-2025" посетили мемориальный комплекс "Хатынь" на месте сожженной нацистами и их пособниками деревни, сообщило министерство обороны Белоруссии.
«
"Участники совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025" посетили мемориальный комплекс "Хатынь". Военнослужащим рассказали о трагических страницах истории Беларуси времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Военнослужащие почтили память жертв немецко-фашистских захватчиков и возложили цветы к скульптуре "Непокоренный человек".
Гитлеровцы 22 марта 1943 года сожгли деревню Хатынь
и 149 ее жителей, в том числе 75 детей. На этом месте построен мемориальный комплекс с музеем.
По данным генпрокуратуры Белоруссии, которая расследует уголовное дело о геноциде населения республики в годы Великой Отечественной войны, были полностью либо частично уничтожены 12 868 населенных пунктов. Судьбу Хатыни разделили 290 деревень.
Совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" пройдут в сентябре.
Белорусское министерство обороны сообщило 6 августа, что первый эшелон с российскими военными и техникой прибыл на учение "Запад-2025". Подобного рода учения проходят регулярно раз в два года, попеременно на территории Белоруссии и Российской Федерации.