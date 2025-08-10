Рейтинг@Mail.ru
03:15 10.08.2025 (обновлено: 09:06 10.08.2025)
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Большое число переводов может вызвать подозрение и привести к временной приостановке транзакций, об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.Специалист пояснила, что в целях защиты от мошенников и борьбы с незаконным оборотом средств подозрительные переводы могут блокироваться."Теоретически, несколько десятков переводов в течение суток, нетипичных для держателя карты, могут вызвать подозрение", — предупредила Мамедова.Кроме того, по мнению эксперта, вопросы могут возникнуть при большой сумме перевода, переводе только что поступивших на карту денег и наличии большого количества получателей средств.
рудн, общество, банковские карты, россия, банки, ламия мамедова
РУДН, Общество, Банковские карты, Россия, Банки, Ламия Мамедова
Эксперт раскрыла, какие переводы по банковской карте наиболее опасны

Экономист Мамедова заявила о подозрительности большого числа переводов для банка

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Большое число переводов может вызвать подозрение и привести к временной приостановке транзакций, об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.
Специалист пояснила, что в целях защиты от мошенников и борьбы с незаконным оборотом средств подозрительные переводы могут блокироваться.
"Теоретически, несколько десятков переводов в течение суток, нетипичных для держателя карты, могут вызвать подозрение", — предупредила Мамедова.
Кроме того, по мнению эксперта, вопросы могут возникнуть при большой сумме перевода, переводе только что поступивших на карту денег и наличии большого количества получателей средств.
