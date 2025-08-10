https://ria.ru/20250810/karty-2034262690.html
Эксперт раскрыла, какие переводы по банковской карте наиболее опасны
2025-08-10T03:15:00+03:00
2025-08-10T03:15:00+03:00
2025-08-10T09:06:00+03:00
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Большое число переводов может вызвать подозрение и привести к временной приостановке транзакций, об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.Специалист пояснила, что в целях защиты от мошенников и борьбы с незаконным оборотом средств подозрительные переводы могут блокироваться."Теоретически, несколько десятков переводов в течение суток, нетипичных для держателя карты, могут вызвать подозрение", — предупредила Мамедова.Кроме того, по мнению эксперта, вопросы могут возникнуть при большой сумме перевода, переводе только что поступивших на карту денег и наличии большого количества получателей средств.
