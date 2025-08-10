https://ria.ru/20250810/kartiny-2034177663.html

"Проклятые шедевры": картины, которые убивают своих владельцев

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Многие шедевры прославились не только своей художественной ценностью, но и зловещей репутацией, обретённой за годы существования. Говорят, что некоторые шедевры способны принести своим владельцам пожары, разорение и даже смерть. Можно искать в этом мистику или списывать всё на цепь случайностей. Но истории некоторых картин звучат так, что невольно начинаешь верить в их проклятие.Дворец с живыми фрескамиВ сердце индийского штата Керала стоит неприметное на первый взгляд здание - дворец Маттанчерри. Его белые стены, построенные португальскими колонизаторами в 1555 году, хранят удивительную тайну. После захвата голландцами в 1663 году он получил новое имя, но обрел нечто большее. Как говорят местные, дворец обрел душу.Войдя внутрь, посетители замирают перед потрясающими фресками, покрывающими каждый сантиметр стен. Эти росписи по мотивам "Махабхараты" и "Рамаяны" создавали местные мастера, вложившие в них частицу своей культуры. Но почему же тогда гиды предупреждают: "Не смотрите слишком долго в глаза божествам"?"Здесь происходит нечто необъяснимое, — рассказывает хранитель дворца Раджив Менон. — Некоторые посетители клянутся, что видели, как персонажи фресок моргали или даже меняли выражение лица". Особенно пугают изображения богини Кали, её пронзительный взгляд, кажется, проникает прямо в душу.Местные жители относятся к этим фрескам с трепетной осторожностью."Моя бабушка запрещала мне подолгу смотреть на эти изображения, - делится жительница Кочина Прия Наир.- Она говорила, что боги могут забрать часть твоей души, если слишком пристально всматриваться в их лики".Учёные объясняют этот феномен оптическими иллюзиями и игрой света. Но местные жители уверены – это нечто большее!"Демон", который сломал своего создателяИстория картины Михаила Врубеля "Демон поверженный" - это история медленного погружения в безумие, растянувшаяся на годы. Всё началось в 1890 году, когда талантливый художник, известный своими церковными росписями, получил заказ на иллюстрации к юбилейному изданию Лермонтова. Именно тогда Врубель впервые обратился к образу Демона, который впоследствии стал его навязчивой идеей.Работа над роковым полотном проходила в крошечной мастерской при искусственном освещении. Современники вспоминали, как Врубель буквально жил в своей мастерской, проводя за мольбертом по 14 часов в сутки. Электрическая лампа, направленная прямо на холст, создавала причудливую игру света, попадая на специально подобранный художником золотистый пигмент. В этих условиях Демон действительно казался живым, его изображение мерцало и переливалось, будто дышало.Но когда завершённую картину перенесли на выставку, случилось неожиданное. При естественном освещении Демон "померк", исчезло то магическое сияние, которое так завораживало в мастерской. Для Врубеля это стало ударом. Художник начал утверждать, что Демон "оживает" по ночам, меняет выражение лица и даже насмехается над ним. Друзья отмечали, что Михаил Александрович стал замкнутым, раздражительным, начал слышать голоса."Он буквально разговаривал со своим Демоном, - вспоминал художник Константин Коровин. - Уверял, что тот шевелится, когда в комнате никого нет". Врубель несколько раз переписывал лицо Демона, но каждый раз оставался недоволен результатом, утверждая, что "он снова изменился".В 1902 году, через восемь лет после создания картины, Врубеля поместили в психиатрическую клинику. Врачи диагностировали прогрессивный паралич - последствие сифилиса. Но современники были уверены: художника погубил его Демон. Эта версия казалась тем правдоподобнее, что Врубель умер в 1910 году, в день, когда его "Демон поверженный" в очередной раз выставлялся на всеобщее обозрение.Сегодня, когда медицинский диагноз Врубеля не вызывает сомнений, легенда о "проклятом Демоне" продолжает жить.Реставраторы Третьяковской галереи, где хранится картина, отмечают странные совпадения: оборудование рядом с полотном часто выходит из строя, а некоторые посетители жалуются на внезапные головные боли после продолжительного визуального контакта с картиной. Научного объяснения этим фактам нет."Проклятые кувшинки" Клода МонеСреди мирных водяных лилий Клода Моне есть одна особая картина - та, что принесла своим владельцам не вдохновение, а беду.Всё началось в 1911 году в Живерни, когда в мастерской 71-летнего Моне внезапно вспыхнул пожар. Огонь уничтожил десятки эскизов и несколько готовых работ, но странным образом пощадил именно эту картину с водяными лилиями. Сам художник, потрясенный случившимся, позже признавался:После смерти Моне в 1926 году картина сменила несколько владельцев, и каждый раз её появление сопровождалось огненной стихией. В 1928 году она ненадолго украсила стены парижского кафе "Ротонда", которое через неделю здание сгорело дотла. Удивительно, но полотно вновь уцелело, хотя находилось в эпицентре пожара.Следующий владелец, немецкий меценат Оскар Шмитц, приобрел "Кувшинки" в 1932 году. В письмах к друзьям он восторженно описывал "гипнотическое воздействие" картины. Однако через три месяца после покупки в его особняке произошло возгорание, уничтожившее ценную коллекцию. И снова, чудом сохранившаяся работа Моне.Но самый страшный инцидент произошел 15 апреля 1958 года в нью-йоркском Музее современного искусства. Пожар, начавшийся на третьем этаже, унес жизни двух работников музея. Расследование так и не установило точную причину возгорания. Примечательно, что картина Моне висела как раз в том зале, где начался пожар, и вновь осталась практически невредимой."Это не просто совпадения, - утверждает искусствовед Мария Василенок. - За почти сто лет картина побывала в четырех катастрофах и каждый раз выходила из них невредимой. Реставраторы буквально боятся к ней прикасаться, кто знает, не вызовет ли это новую трагедию?!"Сегодня "роковые кувшинки" хранятся в специальном помещении с усиленной системой пожаротушения. Музейные работники отмечают, что датчики температуры рядом с картиной иногда срабатывают без видимой причины.Роковая Венера: 400 лет проклятияИстория "Венеры с зеркалом" Диего Веласкеса - это хроника необъяснимых несчастий, растянувшаяся на четыре столетия.Первым испытал на себе её дурное влияние мадридский купец дон Альваро де Мендоса. Приобретя шедевр в 1650 году, он уже через месяц потерял весь свой торговый флот. Корабли были атакованы берберскими пиратами у берегов Сицилии. Разорённый де Мендоса был вынужден продать картину за бесценок своему кредитору, банкиру Гонсало Руису.Новый владелец недолго радовался приобретению. В злополучную ночь на 12 июня 1653 года в особняк Руиса ударила молния, вызвав сильный пожар. От роскошного дома остались лишь обгоревшие стены и странным образом уцелевшая "Венера", найденная среди пепла абсолютно невредимой.Третьей "жертвой" картины стал коллекционер-аристократ маркиз дель Торо. После покупки полотна в 1662 году его дворец был полностью разграблен неизвестными ворами, унесшими все ценности кроме самой "Венеры", которую оставили на месте, словно в насмешку.В XVIII веке, когда о дурной славе картины уже ходили легенды, её рискнул приобрести для своей коллекции сам король Карл III. Однако после серии странных происшествий в королевском дворце (включая внезапную болезнь) монарх поспешил избавиться от "несчастливой" Венеры, передав её в Академию изящных искусств.Но даже в музейных залах картина не обрела покоя. 10 марта 1914 года суфражистка Мэри Ричардсон, вооружившись мясницким топориком, нанесла полотну семь ударов, крича, что "уничтожает самую красивую женщину в истории". Реставраторам потребовались годы, чтобы вернуть шедевру первоначальный вид.Совсем недавно, 6 ноября 2023 года, история повторилась. Активистка "Just Stop Oil" облила картину томатным супом, требуя прекратить использование ископаемого топлива. И вновь, как и триста лет назад, "Венера" уцелела, защищённая музейным стеклом.Сегодня этот шедевр барокко продолжает оставаться одним из самых загадочных произведений искусства. Его странная способность "притягивать" несчастья так и не нашла рационального объяснения."Кричащий холст": жуткая история картины "Мученик"В 1998 году британский коллекционер Шон Робинсон получил в наследство от бабушки старинную картину под названием "Мученик". Тогда он и представить не мог, что это полотно станет источником его кошмаров на следующие два десятилетия."Первое, что сказала мне бабушка, передавая картину: "Она кричит по ночам"", - вспоминает Робинсон. Семейная легенда гласила, что неизвестный художник XIX века создал этот мрачный образ, смешивая краски с собственной кровью, а после завершения работы покончил жизнь самоубийством прямо перед холстом.Первые годы Робинсон хранил картину на чердаке своего дома в Ноттингеме, считая истории о её проклятии всего лишь вымыслом. Всё изменилось холодной ночью 2000 года, когда он впервые услышал это: "Тихий, но отчетливый стон, доносящийся из-под слоя краски. Как будто кто-то мучительно пытается выбраться наружу".В последующие годы явления стали регулярными. По словам Робинсона, по ночам в доме раздавались шаги, а на поверхности картины появлялись капли жидкости, напоминающей кровь. В 2015 году он решил задокументировать паранормальную активность, установив в комнате с картиной видеокамеру.Полученные записи взорвали интернет, на них было слышно леденящие душу стоны и крики, исходящие от холста. Робинсон создал YouTube-канал, где начал выкладывать "доказательства" проклятия, постепенно превращая историю в медийное шоу с спиритическими сеансами и "общением" с духом художника.Но в 2018 году всё резко изменилось. "Она начала угрожать мне", - признался коллекционер в своём последнем видео. По его словам, в доме стали происходить опасные инциденты: самовозгорания, падение мебели, глубокие царапины на дверях. После того как однажды ночью он проснулся от удушья, ощущая невидимые руки на горле, Робинсон принял решение.Сегодня "Мученик" снова заперт на чердаке, завернутый в плотную ткань и окруженный религиозными символами. Его владелец отказывается обсуждать дальнейшую судьбу картины, утверждая лишь, что "она ждёт следующего хозяина". Остаётся вопрос: было ли это гениальной мистификацией для привлечения внимания, или в мире действительно существуют произведения искусства, несущие в себе частицу души или безумия своих создателей?От индийских фресок до европейских шедевров истории о "проклятых" картинах будоражат воображение. Но где заканчивается миф и начинается реальность? Возможно, истинное проклятие в нашей готовности верить в сверхъестественное.

