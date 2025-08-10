https://ria.ru/20250810/kaluga-2034414579.html

В аэропорту Калуги ввели ограничения

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

