Кадыров поделился своим видением успеха

Кадыров поделился своим видением успеха

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился мнением, что такое успех — идти своим путём и постепенно превращать задуманное в реальность. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T20:32:00+03:00

2025-08-10T20:32:00+03:00

2025-08-10T20:32:00+03:00

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

ГРОЗНЫЙ, 10 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился мнением, что такое успех — идти своим путём и постепенно превращать задуманное в реальность. "Успешен тот, кто не тратит время на попытки угодить другим, не следует чужим словам и мнениям и не стремится соответствовать чьим-либо ожиданиям. Истинная ценность жизни в том, чтобы идти своим путём, делать то, что действительно важно, и постепенно превращать задуманное в реальность", - считает Кадыров. Глава Чечни также опубликовал видео, где закадровый голос перечисляет четыре признака успеха: если вас копируют, говорят за спиной, наблюдают и пытаются принизить достижения.

