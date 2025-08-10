Кадыров поделился своим видением успеха

Рейтинг@Mail.ru
20:32 10.08.2025
ГРОЗНЫЙ, 10 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился мнением, что такое успех — идти своим путём и постепенно превращать задуманное в реальность. "Успешен тот, кто не тратит время на попытки угодить другим, не следует чужим словам и мнениям и не стремится соответствовать чьим-либо ожиданиям. Истинная ценность жизни в том, чтобы идти своим путём, делать то, что действительно важно, и постепенно превращать задуманное в реальность", - считает Кадыров. Глава Чечни также опубликовал видео, где закадровый голос перечисляет четыре признака успеха: если вас копируют, говорят за спиной, наблюдают и пытаются принизить достижения.
общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 10 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился мнением, что такое успех — идти своим путём и постепенно превращать задуманное в реальность.
«
"Успешен тот, кто не тратит время на попытки угодить другим, не следует чужим словам и мнениям и не стремится соответствовать чьим-либо ожиданиям. Истинная ценность жизни в том, чтобы идти своим путём, делать то, что действительно важно, и постепенно превращать задуманное в реальность", - считает Кадыров.
Глава Чечни также опубликовал видео, где закадровый голос перечисляет четыре признака успеха: если вас копируют, говорят за спиной, наблюдают и пытаются принизить достижения.
ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
