В Кабуле талибы массово закрывают женские салоны красоты, пишут СМИ

В Кабуле талибы массово закрывают женские салоны красоты, пишут СМИ

В Кабуле талибы массово закрывают женские салоны красоты, пишут СМИ

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Талибы в Кабуле массово закрывают женские салоны красоты, сообщил в воскресенье новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале. По данным издания, "в продолжение жестких ограничений в отношении женщин в афганской столице заблокирована работы сотен салонов красоты". "Очевидцы сообщают, что талибы, проводя проверки зданий в Кабуле, выявляли салоны красоты, уничтожали их или же конфисковывали их оборудование. Эти действия нанесли серьезный удар по экономической жизни работающих в этой сфере женщин", - отмечает Tolo news. По данным портала, до принятия решения о запрете салонов красоты в Кабуле там работало около 60 тысяч женщин. Многие из них были основными кормильцами своих семей. Аналитики считают этот шаг частью политики талибов по постепенному исключению женщин из общественной и экономической жизни, пишет издание. "Государство, к которому стремятся талибы, не оставляет места для присутствия и деятельности женщин", - подчеркивает Tolo news.

кабул (город)

2025

Новости

