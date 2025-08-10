Рейтинг@Mail.ru
В Кабуле талибы массово закрывают женские салоны красоты, пишут СМИ
09:19 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/kabul-2034405395.html
В Кабуле талибы массово закрывают женские салоны красоты, пишут СМИ
В Кабуле талибы массово закрывают женские салоны красоты, пишут СМИ - РИА Новости, 10.08.2025
В Кабуле талибы массово закрывают женские салоны красоты, пишут СМИ
в мире
кабул (город)
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Талибы в Кабуле массово закрывают женские салоны красоты, сообщил в воскресенье новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале. По данным издания, "в продолжение жестких ограничений в отношении женщин в афганской столице заблокирована работы сотен салонов красоты". "Очевидцы сообщают, что талибы, проводя проверки зданий в Кабуле, выявляли салоны красоты, уничтожали их или же конфисковывали их оборудование. Эти действия нанесли серьезный удар по экономической жизни работающих в этой сфере женщин", - отмечает Tolo news. По данным портала, до принятия решения о запрете салонов красоты в Кабуле там работало около 60 тысяч женщин. Многие из них были основными кормильцами своих семей. Аналитики считают этот шаг частью политики талибов по постепенному исключению женщин из общественной и экономической жизни, пишет издание. "Государство, к которому стремятся талибы, не оставляет места для присутствия и деятельности женщин", - подчеркивает Tolo news.
кабул (город)
в мире, кабул (город)
В мире, Кабул (город)
В Кабуле талибы массово закрывают женские салоны красоты, пишут СМИ

Tolo news сообщил о массовом закрытии талибами женских салонов красоты в Кабуле

© AP Photo / Ebrahim NorooziЖенщина проходит мимо вооруженного члена организации "Талибан" в Кабуле, Афганистан
Женщина проходит мимо вооруженного члена организации Талибан в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Женщина проходит мимо вооруженного члена организации "Талибан" в Кабуле, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Талибы в Кабуле массово закрывают женские салоны красоты, сообщил в воскресенье новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале.
По данным издания, "в продолжение жестких ограничений в отношении женщин в афганской столице заблокирована работы сотен салонов красоты".
"Очевидцы сообщают, что талибы, проводя проверки зданий в Кабуле, выявляли салоны красоты, уничтожали их или же конфисковывали их оборудование. Эти действия нанесли серьезный удар по экономической жизни работающих в этой сфере женщин", - отмечает Tolo news.
По данным портала, до принятия решения о запрете салонов красоты в Кабуле там работало около 60 тысяч женщин. Многие из них были основными кормильцами своих семей.
Аналитики считают этот шаг частью политики талибов по постепенному исключению женщин из общественной и экономической жизни, пишет издание.
"Государство, к которому стремятся талибы, не оставляет места для присутствия и деятельности женщин", - подчеркивает Tolo news.
