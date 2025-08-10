Россия осудила намерение Израиля захватить Газу
ООН, 10 авг – РИА Новости. Россия решительно осуждает намерение израильских властей установить контроль над сектором Газа, считает, что такие действия нарушают международное право, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В четверг израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства".
"Эти действия израильского руководства грубо нарушают международное право, демонстрируют его открытое пренебрежение как призывами международного сообщества, так и решениями СБ и наносят крайне серьезный удар по перспективам двугосударственного решения палестино-израильского конфликта. Решительно осуждаем намерение правительства Нетаньяху захватить Газу", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
Российская Федерация, отметил Полянский, разочарована тем, что председательствующая в СБ ООН Панама проигнорировала просьбы большинства членов совета по созыву срочного заседания и назначила его лишь на воскресенье.
Изначально соответствующее заседание планировалось провести в субботу, 9 августа, сообщали РИА Новости в миссии Пакистана при ООН. Позднее председательствующая в СБ ООН Панама перенесла заседание на воскресенье.