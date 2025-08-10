Рейтинг@Mail.ru
Тысячи израильтян вышли на протест из-за планов по оккупации Газы - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 10.08.2025 (обновлено: 09:37 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/izrail-2034385441.html
Тысячи израильтян вышли на протест из-за планов по оккупации Газы
Тысячи израильтян вышли на протест из-за планов по оккупации Газы - РИА Новости, 10.08.2025
Тысячи израильтян вышли на протест из-за планов по оккупации Газы
Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве и других израильских городах из-за решения премьера Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T02:24:00+03:00
2025-08-10T09:37:00+03:00
в мире
израиль
тель-авив
россия
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034388538_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7047ca6ad8aa1fb04cef5e5f55be45f6.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве и других израильских городах из-за решения премьера Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа, пишет газета The Times of Israel."Тысячи протестующих собрались в Тель-Авиве и городах по всему Израилю в субботу вечером, чтобы призвать к заключению сделки по заложникам и соглашению о прекращении огня прежде, чем Израиль начнет запланированную миссию по захвату Газы. Семьи заложников призвали к общей забастовке против плана, который, как они предупреждают, будет означать смертный приговор для их близких", — говорится в статье.По данным издания, это самые крупные акции протеста в еврейском государстве за последние месяцы. Так, в Тель-Авиве собрались минимум десять тысяч человек. В четверг Нетаньяху объявил о намерении установить контроль над всем сектором Газа. Он утверждает, что Израиль не планирует его удерживать, а рассчитывает создать периметр безопасности и передать под контроль нового гражданского правительства.В МИД России предупредили, что этот план приведет к отрицательным последствиям для всего региона и усугубит ситуацию в анклаве.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеИзраиль 7 октября 2023 года подвергся атаке ХАМАС из сектора Газа. Члены движения открывали огонь по военным и мирным жителям, захватили более 200 заложников. С израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив ввел полную блокаду Газы, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Жертвами боевых действий, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, стали более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян. Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250808/gaza-2034087604.html
https://ria.ru/20250808/gaza-2034162953.html
https://ria.ru/20250809/konflikt-1915630213.html
израиль
тель-авив
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034388538_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_24cb67466d15fdf3306be3a6f39a2dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, россия, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Россия, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Тысячи израильтян вышли на протест из-за планов по оккупации Газы

Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве из-за решения Нетаньяху по Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergТысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве и других израильских городах на фоне решения премьера Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа
Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве и других израильских городах на фоне решения премьера Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве и других израильских городах на фоне решения премьера Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве и других израильских городах из-за решения премьера Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа, пишет газета The Times of Israel.
"Тысячи протестующих собрались в Тель-Авиве и городах по всему Израилю в субботу вечером, чтобы призвать к заключению сделки по заложникам и соглашению о прекращении огня прежде, чем Израиль начнет запланированную миссию по захвату Газы. Семьи заложников призвали к общей забастовке против плана, который, как они предупреждают, будет означать смертный приговор для их близких", — говорится в статье.
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Глава УВКПЧ ООН призвал остановить захват сектора Газа Израилем
8 августа, 10:18
По данным издания, это самые крупные акции протеста в еврейском государстве за последние месяцы. Так, в Тель-Авиве собрались минимум десять тысяч человек.
В четверг Нетаньяху объявил о намерении установить контроль над всем сектором Газа. Он утверждает, что Израиль не планирует его удерживать, а рассчитывает создать периметр безопасности и передать под контроль нового гражданского правительства.
В МИД России предупредили, что этот план приведет к отрицательным последствиям для всего региона и усугубит ситуацию в анклаве.
Жители Газы - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Число погибших от голода в секторе Газа превысило 200 человек
8 августа, 15:31

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Израиль 7 октября 2023 года подвергся атаке ХАМАС из сектора Газа. Члены движения открывали огонь по военным и мирным жителям, захватили более 200 заложников. С израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив ввел полную блокаду Газы, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Жертвами боевых действий, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, стали более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян. Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильТель-АвивРоссияБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала