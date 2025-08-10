https://ria.ru/20250810/izrail-2034385441.html

Тысячи израильтян вышли на протест из-за планов по оккупации Газы

Тысячи израильтян вышли на протест из-за планов по оккупации Газы

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве и других израильских городах из-за решения премьера Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа, пишет газета The Times of Israel."Тысячи протестующих собрались в Тель-Авиве и городах по всему Израилю в субботу вечером, чтобы призвать к заключению сделки по заложникам и соглашению о прекращении огня прежде, чем Израиль начнет запланированную миссию по захвату Газы. Семьи заложников призвали к общей забастовке против плана, который, как они предупреждают, будет означать смертный приговор для их близких", — говорится в статье.По данным издания, это самые крупные акции протеста в еврейском государстве за последние месяцы. Так, в Тель-Авиве собрались минимум десять тысяч человек. В четверг Нетаньяху объявил о намерении установить контроль над всем сектором Газа. Он утверждает, что Израиль не планирует его удерживать, а рассчитывает создать периметр безопасности и передать под контроль нового гражданского правительства.В МИД России предупредили, что этот план приведет к отрицательным последствиям для всего региона и усугубит ситуацию в анклаве.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеИзраиль 7 октября 2023 года подвергся атаке ХАМАС из сектора Газа. Члены движения открывали огонь по военным и мирным жителям, захватили более 200 заложников. С израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив ввел полную блокаду Газы, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Жертвами боевых действий, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, стали более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян. Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

