Тысячи израильтян вышли на протест из-за планов по оккупации Газы
Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве из-за решения Нетаньяху по Газе
© AP Photo / Ohad ZwigenbergТысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве и других израильских городах на фоне решения премьера Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве и других израильских городах на фоне решения премьера Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве и других израильских городах из-за решения премьера Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа, пишет газета The Times of Israel.
"Тысячи протестующих собрались в Тель-Авиве и городах по всему Израилю в субботу вечером, чтобы призвать к заключению сделки по заложникам и соглашению о прекращении огня прежде, чем Израиль начнет запланированную миссию по захвату Газы. Семьи заложников призвали к общей забастовке против плана, который, как они предупреждают, будет означать смертный приговор для их близких", — говорится в статье.
Глава УВКПЧ ООН призвал остановить захват сектора Газа Израилем
8 августа, 10:18
По данным издания, это самые крупные акции протеста в еврейском государстве за последние месяцы. Так, в Тель-Авиве собрались минимум десять тысяч человек.
В четверг Нетаньяху объявил о намерении установить контроль над всем сектором Газа. Он утверждает, что Израиль не планирует его удерживать, а рассчитывает создать периметр безопасности и передать под контроль нового гражданского правительства.
В МИД России предупредили, что этот план приведет к отрицательным последствиям для всего региона и усугубит ситуацию в анклаве.
Число погибших от голода в секторе Газа превысило 200 человек
8 августа, 15:31
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Израиль 7 октября 2023 года подвергся атаке ХАМАС из сектора Газа. Члены движения открывали огонь по военным и мирным жителям, захватили более 200 заложников. С израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив ввел полную блокаду Газы, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.