Рейтинг@Mail.ru
"Исход понятен": на Западе резко высказались о переговорах России и США - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 10.08.2025 (обновлено: 14:50 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/iskhod-2034394812.html
"Исход понятен": на Западе резко высказались о переговорах России и США
"Исход понятен": на Западе резко высказались о переговорах России и США - РИА Новости, 10.08.2025
"Исход понятен": на Западе резко высказались о переговорах России и США
Пока киевский режим избегает реальности, простые украинцы уже поняли, чем закончится конфликт, и просто хотят скорейшего завершения, заявил подполковник армии... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T06:25:00+03:00
2025-08-10T14:50:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дэниел дэвис
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пока киевский режим избегает реальности, простые украинцы уже поняли, чем закончится конфликт, и просто хотят скорейшего завершения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Зеленский повторяет одно и то же из раза в раз, что он не уступит территорию. Но его никто и не просил ничего уступать. Просто есть российская армия, она сильнее. И они получат свое, мирным путем или на фронте. Это и есть признание реальности. А он все не хочет открыть глаза", — сказал эксперт.Подполковник подчеркнул, что простой народ, в отличие от киевского режима, уже давно понял исход конфликта и хочет скорее его завершить, даже если придется пойти на значительные уступки. Но, по его словам, угроза репрессий со стороны режима не позволяет им повлиять на киевские власти."И пока Зеленский все отрицает, украинцы уже все поняли. Очевидно, чем ближе линия фронта, тем понятнее становится ситуация. И по понятным причинам они хотят, чтобы все закончилось, они готовы уступить. Для них исход уже понятен, вопрос остался в цене. И чем дольше идет конфликт, тем больше им придется заплатить, &lt;…&gt; но они боятся это говорить, потому что их банально могут убить за это", — заключил Дэвис.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034384431.html
https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034391137.html
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дэниел дэвис, встреча путина и трампа — 2025
В мире, США, Россия, Украина, Дэниел Дэвис, Встреча Путина и Трампа — 2025
"Исход понятен": на Западе резко высказались о переговорах России и США

Подполковник Дэвис заявил, что украинцы готовы принять условия России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пока киевский режим избегает реальности, простые украинцы уже поняли, чем закончится конфликт, и просто хотят скорейшего завершения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"Зеленский повторяет одно и то же из раза в раз, что он не уступит территорию. Но его никто и не просил ничего уступать. Просто есть российская армия, она сильнее. И они получат свое, мирным путем или на фронте. Это и есть признание реальности. А он все не хочет открыть глаза", — сказал эксперт.
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Европа и Украина требуют от США гарантий безопасности, пишут СМИ
01:54
Подполковник подчеркнул, что простой народ, в отличие от киевского режима, уже давно понял исход конфликта и хочет скорее его завершить, даже если придется пойти на значительные уступки. Но, по его словам, угроза репрессий со стороны режима не позволяет им повлиять на киевские власти.
"И пока Зеленский все отрицает, украинцы уже все поняли. Очевидно, чем ближе линия фронта, тем понятнее становится ситуация. И по понятным причинам они хотят, чтобы все закончилось, они готовы уступить. Для них исход уже понятен, вопрос остался в цене. И чем дольше идет конфликт, тем больше им придется заплатить, <…> но они боятся это говорить, потому что их банально могут убить за это", — заключил Дэвис.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Британии раскрыли, что Европа и Зеленский приготовили для Путина и Трампа
04:56
В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Проблемы с Западом обсудят на востоке: Путин летит на Аляску
Вчера, 08:00
 
В миреСШАРоссияУкраинаДэниел ДэвисВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала