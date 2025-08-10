https://ria.ru/20250810/iskhod-2034394812.html

"Исход понятен": на Западе резко высказались о переговорах России и США

"Исход понятен": на Западе резко высказались о переговорах России и США - РИА Новости, 10.08.2025

"Исход понятен": на Западе резко высказались о переговорах России и США

Пока киевский режим избегает реальности, простые украинцы уже поняли, чем закончится конфликт, и просто хотят скорейшего завершения, заявил подполковник армии... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T06:25:00+03:00

2025-08-10T06:25:00+03:00

2025-08-10T14:50:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

дэниел дэвис

встреча путина и трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пока киевский режим избегает реальности, простые украинцы уже поняли, чем закончится конфликт, и просто хотят скорейшего завершения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Зеленский повторяет одно и то же из раза в раз, что он не уступит территорию. Но его никто и не просил ничего уступать. Просто есть российская армия, она сильнее. И они получат свое, мирным путем или на фронте. Это и есть признание реальности. А он все не хочет открыть глаза", — сказал эксперт.Подполковник подчеркнул, что простой народ, в отличие от киевского режима, уже давно понял исход конфликта и хочет скорее его завершить, даже если придется пойти на значительные уступки. Но, по его словам, угроза репрессий со стороны режима не позволяет им повлиять на киевские власти."И пока Зеленский все отрицает, украинцы уже все поняли. Очевидно, чем ближе линия фронта, тем понятнее становится ситуация. И по понятным причинам они хотят, чтобы все закончилось, они готовы уступить. Для них исход уже понятен, вопрос остался в цене. И чем дольше идет конфликт, тем больше им придется заплатить, <…> но они боятся это говорить, потому что их банально могут убить за это", — заключил Дэвис.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.

https://ria.ru/20250810/ukraina-2034384431.html

https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034391137.html

https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, дэниел дэвис, встреча путина и трампа — 2025