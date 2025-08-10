"Исход понятен": на Западе резко высказались о переговорах России и США
Подполковник Дэвис заявил, что украинцы готовы принять условия России
Вид на Капитолий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пока киевский режим избегает реальности, простые украинцы уже поняли, чем закончится конфликт, и просто хотят скорейшего завершения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"Зеленский повторяет одно и то же из раза в раз, что он не уступит территорию. Но его никто и не просил ничего уступать. Просто есть российская армия, она сильнее. И они получат свое, мирным путем или на фронте. Это и есть признание реальности. А он все не хочет открыть глаза", — сказал эксперт.
Подполковник подчеркнул, что простой народ, в отличие от киевского режима, уже давно понял исход конфликта и хочет скорее его завершить, даже если придется пойти на значительные уступки. Но, по его словам, угроза репрессий со стороны режима не позволяет им повлиять на киевские власти.
"И пока Зеленский все отрицает, украинцы уже все поняли. Очевидно, чем ближе линия фронта, тем понятнее становится ситуация. И по понятным причинам они хотят, чтобы все закончилось, они готовы уступить. Для них исход уже понятен, вопрос остался в цене. И чем дольше идет конфликт, тем больше им придется заплатить, <…> но они боятся это говорить, потому что их банально могут убить за это", — заключил Дэвис.
В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.