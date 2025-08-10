Рейтинг@Mail.ru
В КСИР заявили, что Алиев и Пашинян совершили ошибку, как и Зеленский
В КСИР заявили, что Алиев и Пашинян совершили ошибку, как и Зеленский
В КСИР заявили, что Алиев и Пашинян совершили ошибку, как и Зеленский - РИА Новости, 11.08.2025
В КСИР заявили, что Алиев и Пашинян совершили ошибку, как и Зеленский
Доверившись США, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян совершили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский, Тегеран любыми... РИА Новости, 11.08.2025
ТЕГЕРАН, 10 авг — РИА Новости. Доверившись США, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян совершили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский, Тегеран любыми способами защитит свою безопасность и национальные интересы от проекта "Зангезур", заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани. Заявление генерала прозвучало через несколько дней после встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне, по итогам которой была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. "(Доверившись США. — Прим. ред.) Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский. &lt;...&gt; Они дорого заплатят за свой недостойный поступок. Иран, Индия и Россия не будут молчать перед лицом этого поступка", — приводит слова генерала иранская газета консервативного толка Kayhan. Джавани подчеркнул, что "американская мечта" о присутствии США на северных границах Ирана никогда не станет реальностью и исламская республика любыми способами будет защищать свою безопасность и свои национальные интересы от проекта "Зангезур". Накануне советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранская сторона выступает против создания поддерживаемого Трампом коридора через Армению, который соединит Нахичевань с Азербайджаном. Он добавил, что Зангезурский коридор не просто "земля", которую так просто можно арендовать, поскольку это часть государственной территории. По его словам, расширение влияния США в этом регионе может повлечь за собой расширение влияния НАТО на всем Южном Кавказе, которое может стать "змеей" между Ираном и Россией. Велаяти подчеркнул, что Тегеран не позволит этого сделать. По словам премьер-министра Армении Пашиняна, проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который в случае реализации соединит Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении. "Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении. Пашинян также отметил, что в результате реализации проекта Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия — возможность железнодорожной связи с Ираном.
В КСИР заявили, что Алиев и Пашинян совершили ошибку, как и Зеленский

Генерал КСИР Джавани: Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
ТЕГЕРАН, 10 авг — РИА Новости. Доверившись США, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян совершили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский, Тегеран любыми способами защитит свою безопасность и национальные интересы от проекта "Зангезур", заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани.
Заявление генерала прозвучало через несколько дней после встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне, по итогам которой была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Эрдоган оценил прогресс на пути к миру между Ереваном и Баку
9 августа, 17:57
Эрдоган оценил прогресс на пути к миру между Ереваном и Баку
9 августа, 17:57
"(Доверившись США. — Прим. ред.) Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский. <...> Они дорого заплатят за свой недостойный поступок. Иран, Индия и Россия не будут молчать перед лицом этого поступка", — приводит слова генерала иранская газета консервативного толка Kayhan.
Джавани подчеркнул, что "американская мечта" о присутствии США на северных границах Ирана никогда не станет реальностью и исламская республика любыми способами будет защищать свою безопасность и свои национальные интересы от проекта "Зангезур".
Накануне советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранская сторона выступает против создания поддерживаемого Трампом коридора через Армению, который соединит Нахичевань с Азербайджаном. Он добавил, что Зангезурский коридор не просто "земля", которую так просто можно арендовать, поскольку это часть государственной территории. По его словам, расширение влияния США в этом регионе может повлечь за собой расширение влияния НАТО на всем Южном Кавказе, которое может стать "змеей" между Ираном и Россией. Велаяти подчеркнул, что Тегеран не позволит этого сделать.
По словам премьер-министра Армении Пашиняна, проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который в случае реализации соединит Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении.
"Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении. Пашинян также отметил, что в результате реализации проекта Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия — возможность железнодорожной связи с Ираном.
В МИД Ирана оценили подписание Баку и Ереваном мирной декларации
9 августа, 10:42
В МИД Ирана оценили подписание Баку и Ереваном мирной декларации
9 августа, 10:42
 
