В Иране одобрили проект об удалении четырех нулей с банкнот

21:45 10.08.2025
экономика
иран
масуд пезешкиан
ТЕГЕРАН, 10 авг - РИА Новости. Иранское правительство одобрило на заседании в воскресенье законопроект об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты, сообщила официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани. В конце июля замглавы комиссии по экономическим вопросам иранского парламента Джафар Кадери заявил, что комиссия одобрила законопроект об удалении четырех нулей с купюр иранского риала. "На сегодняшнем заседании кабинета правительства был одобрен проект по удалению четырех нулей с (купюр - ред.) национальной валюты страны", - приводит слова Мохаджерани агентство Tasnim.В декабре 2024 года иранские СМИ сообщали о внесении президентом Ирана Масудом Пезешкианом на рассмотрение в парламент страны законопроекта о финансовой реформе. Согласно ей, национальная валюта "иранский риал" должна быть заменена на "иранский туман" путем удаления с купюр четырех лишних нулей. Так, например, купюра в 100 тысяч риалов должна превратиться в купюру 10 туманов. Как передавало иранское агентство Mehr, своей целью реформа ставит борьбу с проблемами, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты, в частности, с ростом объемов ежедневных транзакций и негативным имиджем национальной валюты относительно иностранных. Законопроектом предусматривается двухлетний "переходный период", в рамках которого иранцы смогут расплачиваться как риалами, так и туманами. Иранский риал является очень дешевой валютой, так, один рубль оценивается в 4885,5 риала, а за один доллар пришлось бы отдать больше 420 тысяч риалов (по курсу центробанка исламской республики), на рынке цена доллара достигла рекордных 770 тысяч риалов. Это вызывает трудности в терминологии: жители Ирана привыкли сокращать сумму на порядок (в десять раз) и называть цену в "туманах" – валюте, которая использовалась в Иране до Исламской революции 1979 года. Иногда сокращения в десять раз не хватает, и сумму сокращают еще на три порядка, называя при этом единицу оценивания всё тем же "туманом". Ликвидация четырех нулей должна облегчить проведение расчетов.
экономика, иран, масуд пезешкиан
Экономика, Иран, Масуд Пезешкиан
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 авг - РИА Новости. Иранское правительство одобрило на заседании в воскресенье законопроект об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты, сообщила официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани.
В конце июля замглавы комиссии по экономическим вопросам иранского парламента Джафар Кадери заявил, что комиссия одобрила законопроект об удалении четырех нулей с купюр иранского риала.
"На сегодняшнем заседании кабинета правительства был одобрен проект по удалению четырех нулей с (купюр - ред.) национальной валюты страны", - приводит слова Мохаджерани агентство Tasnim.

В декабре 2024 года иранские СМИ сообщали о внесении президентом Ирана Масудом Пезешкианом на рассмотрение в парламент страны законопроекта о финансовой реформе. Согласно ей, национальная валюта "иранский риал" должна быть заменена на "иранский туман" путем удаления с купюр четырех лишних нулей. Так, например, купюра в 100 тысяч риалов должна превратиться в купюру 10 туманов.
Как передавало иранское агентство Mehr, своей целью реформа ставит борьбу с проблемами, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты, в частности, с ростом объемов ежедневных транзакций и негативным имиджем национальной валюты относительно иностранных.
Законопроектом предусматривается двухлетний "переходный период", в рамках которого иранцы смогут расплачиваться как риалами, так и туманами.
Иранский риал является очень дешевой валютой, так, один рубль оценивается в 4885,5 риала, а за один доллар пришлось бы отдать больше 420 тысяч риалов (по курсу центробанка исламской республики), на рынке цена доллара достигла рекордных 770 тысяч риалов. Это вызывает трудности в терминологии: жители Ирана привыкли сокращать сумму на порядок (в десять раз) и называть цену в "туманах" – валюте, которая использовалась в Иране до Исламской революции 1979 года. Иногда сокращения в десять раз не хватает, и сумму сокращают еще на три порядка, называя при этом единицу оценивания всё тем же "туманом". Ликвидация четырех нулей должна облегчить проведение расчетов.
Экономика, Иран, Масуд Пезешкиан
 
 
