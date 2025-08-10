https://ria.ru/20250810/iran-2034453018.html

В Иране четырех человек задержали после гибели сотрудника полиции

В Иране четырех человек задержали после гибели сотрудника полиции - РИА Новости, 10.08.2025

В Иране четырех человек задержали после гибели сотрудника полиции

Четыре человека задержаны в результате столкновения вооруженных лиц с сотрудниками полиции в городе Сараван юго-восточной иранской провинции Систан и... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T17:36:00+03:00

2025-08-10T17:36:00+03:00

2025-08-10T17:36:00+03:00

в мире

белуджистан

иран

захедан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149599/30/1495993091_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9df3ee5179f7d48534d32da07d5fbaa8.jpg

ТЕГЕРАН, 10 авг - РИА Новости. Четыре человека задержаны в результате столкновения вооруженных лиц с сотрудниками полиции в городе Сараван юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, где накануне при схожих обстоятельствах погиб полицейский, заявил командующий силами правопорядка провинции генерал Мохаммад Реза Эсхаки. "В результате столкновения вооруженных лиц с полицией в городе Сараван задержаны четверо преступников", - приводит слова генерала агентство IRNA. По информации агентства, в ходе операции были ликвидированы трое других вооруженных преступников, было изъято огнестрельное оружие и конфискованы два автомобиля. Как уточняет IRNA, накануне вечером в Сараване в результате вооруженного столкновения между силами правопорядка и группировкой "Джейш аль-Адль" погиб полицейский. В конце июля иранские СМИ сообщили, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц. По данным агентства Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления, а затем начали стрелять по прохожим. Всего, по информации местных новостных агентств, погибли шестеро и пострадали 22 человека. Сообщается, что среди погибших были женщина и новорожденный ребенок. Один из сотрудников пожарной службы получил три огнестрельных ранения. Как утверждает Tasnim, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль". Другое иранское новостное агентство, Fars, сообщило о ликвидации трех человек, совершивших этот теракт. Суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") активизировалась в иранской провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершают рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе Пакистана. Один из самых крупных инцидентов произошел в конце октября 2024 года. Иранские СМИ тогда сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя "Джейш аль-Адль". С начала ноября 2024 года КСИР, иранская армия и силы правопорядка республики приступили к реализации операции под названием "Погибшие за безопасность". Ее целью является полное искоренение террористических элементов с территории юго-восточных провинций Ирана.

https://ria.ru/20250804/iran-2033335759.html

https://ria.ru/20250809/iran-2034333442.html

белуджистан

иран

захедан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белуджистан, иран, захедан