В Иране четырех человек задержали после гибели сотрудника полиции
17:36 10.08.2025
В Иране четырех человек задержали после гибели сотрудника полиции
в мире
белуджистан
иран
захедан
ТЕГЕРАН, 10 авг - РИА Новости. Четыре человека задержаны в результате столкновения вооруженных лиц с сотрудниками полиции в городе Сараван юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, где накануне при схожих обстоятельствах погиб полицейский, заявил командующий силами правопорядка провинции генерал Мохаммад Реза Эсхаки. "В результате столкновения вооруженных лиц с полицией в городе Сараван задержаны четверо преступников", - приводит слова генерала агентство IRNA. По информации агентства, в ходе операции были ликвидированы трое других вооруженных преступников, было изъято огнестрельное оружие и конфискованы два автомобиля. Как уточняет IRNA, накануне вечером в Сараване в результате вооруженного столкновения между силами правопорядка и группировкой "Джейш аль-Адль" погиб полицейский. В конце июля иранские СМИ сообщили, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц. По данным агентства Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления, а затем начали стрелять по прохожим. Всего, по информации местных новостных агентств, погибли шестеро и пострадали 22 человека. Сообщается, что среди погибших были женщина и новорожденный ребенок. Один из сотрудников пожарной службы получил три огнестрельных ранения. Как утверждает Tasnim, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль". Другое иранское новостное агентство, Fars, сообщило о ликвидации трех человек, совершивших этот теракт. Суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") активизировалась в иранской провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершают рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе Пакистана. Один из самых крупных инцидентов произошел в конце октября 2024 года. Иранские СМИ тогда сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя "Джейш аль-Адль". С начала ноября 2024 года КСИР, иранская армия и силы правопорядка республики приступили к реализации операции под названием "Погибшие за безопасность". Ее целью является полное искоренение террористических элементов с территории юго-восточных провинций Ирана.
белуджистан
иран
захедан
В Иране четырех человек задержали после гибели сотрудника полиции

В Иране при столкновении вооруженных лиц с полицией задержали четырех человек

ТЕГЕРАН, 10 авг - РИА Новости. Четыре человека задержаны в результате столкновения вооруженных лиц с сотрудниками полиции в городе Сараван юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, где накануне при схожих обстоятельствах погиб полицейский, заявил командующий силами правопорядка провинции генерал Мохаммад Реза Эсхаки.
"В результате столкновения вооруженных лиц с полицией в городе Сараван задержаны четверо преступников", - приводит слова генерала агентство IRNA.
По информации агентства, в ходе операции были ликвидированы трое других вооруженных преступников, было изъято огнестрельное оружие и конфискованы два автомобиля. Как уточняет IRNA, накануне вечером в Сараване в результате вооруженного столкновения между силами правопорядка и группировкой "Джейш аль-Адль" погиб полицейский.
В конце июля иранские СМИ сообщили, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц. По данным агентства Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления, а затем начали стрелять по прохожим. Всего, по информации местных новостных агентств, погибли шестеро и пострадали 22 человека. Сообщается, что среди погибших были женщина и новорожденный ребенок. Один из сотрудников пожарной службы получил три огнестрельных ранения. Как утверждает Tasnim, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль". Другое иранское новостное агентство, Fars, сообщило о ликвидации трех человек, совершивших этот теракт.
Суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") активизировалась в иранской провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершают рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе Пакистана.
Один из самых крупных инцидентов произошел в конце октября 2024 года. Иранские СМИ тогда сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя "Джейш аль-Адль". С начала ноября 2024 года КСИР, иранская армия и силы правопорядка республики приступили к реализации операции под названием "Погибшие за безопасность". Ее целью является полное искоренение террористических элементов с территории юго-восточных провинций Ирана.
