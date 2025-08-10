Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал "Маршрут Трампа" вызовом для Ирана - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/iran-2034440960.html
Эксперт назвал "Маршрут Трампа" вызовом для Ирана
Эксперт назвал "Маршрут Трампа" вызовом для Ирана - РИА Новости, 10.08.2025
Эксперт назвал "Маршрут Трампа" вызовом для Ирана
Проект "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) представляет собой не только экономический, но и серьезный геополитический вызов для... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T15:36:00+03:00
2025-08-10T15:36:00+03:00
в мире
армения
иран
сша
дональд трамп
али акбар велаяти
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Проект "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) представляет собой не только экономический, но и серьезный геополитический вызов для Ирана, грозя ему выпадением из важнейшей транспортной цепочки, потерей транзитных доходов и ослаблением влияния на Южном Кавказе, заявил РИА Новости израильский аналитик, кандидат политических наук, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров. Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания". Маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением. В субботу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранская сторона выступает против создания поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом коридора через Армению, поскольку, по мнению Тегерана, его реализация "ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа". "Иран рискует утратить своё значение как ключевого альтернативного маршрута между Европой и Азией, включая сухопутный путь в Ереван и далее - в Россию. Для Тегерана этот проект несет не только экономический, но и серьезный геополитический вызов - выпадение из важнейшей транспортной цепочки, потерю транзитных доходов и ослабление влияния на Южном Кавказе. Главное же - появление у его границ американского присутствия, которое в перспективе может означать создание, пусть и формально скрытой, военной базы США. А это уже прямая и долговременная угроза национальной безопасности Ирана", - сказал собеседник агентства. По его словам, Тегеран уже давно выступает против создания так называемого Зангезурского коридора, поскольку опасается, что он отрежет Иран от Армении и остальной части Кавказа, а также приведет к появлению иностранного военного присутствия у иранских границ.
https://ria.ru/20250809/dashnaktsutjun-2034357818.html
армения
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, иран, сша, дональд трамп, али акбар велаяти
В мире, Армения, Иран, США, Дональд Трамп, Али Акбар Велаяти
Эксперт назвал "Маршрут Трампа" вызовом для Ирана

Политолог Бочаров: "Маршрут Трампа ради мира и процветания" угрожает Ирану

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Проект "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) представляет собой не только экономический, но и серьезный геополитический вызов для Ирана, грозя ему выпадением из важнейшей транспортной цепочки, потерей транзитных доходов и ослаблением влияния на Южном Кавказе, заявил РИА Новости израильский аналитик, кандидат политических наук, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров.
Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания". Маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением. В субботу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранская сторона выступает против создания поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом коридора через Армению, поскольку, по мнению Тегерана, его реализация "ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа".
"Иран рискует утратить своё значение как ключевого альтернативного маршрута между Европой и Азией, включая сухопутный путь в Ереван и далее - в Россию. Для Тегерана этот проект несет не только экономический, но и серьезный геополитический вызов - выпадение из важнейшей транспортной цепочки, потерю транзитных доходов и ослабление влияния на Южном Кавказе. Главное же - появление у его границ американского присутствия, которое в перспективе может означать создание, пусть и формально скрытой, военной базы США. А это уже прямая и долговременная угроза национальной безопасности Ирана", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Тегеран уже давно выступает против создания так называемого Зангезурского коридора, поскольку опасается, что он отрежет Иран от Армении и остальной части Кавказа, а также приведет к появлению иностранного военного присутствия у иранских границ.
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Армении заявили об ударе по суверенитету
Вчера, 19:03
 
В миреАрменияИранСШАДональд ТрампАли Акбар Велаяти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала