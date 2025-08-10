Рейтинг@Mail.ru
Иордания, Сирия и США обсудят ситуацию в САР - РИА Новости, 10.08.2025
17:01 10.08.2025 (обновлено: 17:48 10.08.2025)
Иордания, Сирия и США обсудят ситуацию в САР
Иордания, Сирия и США обсудят ситуацию в САР - РИА Новости, 10.08.2025
Иордания, Сирия и США обсудят ситуацию в САР
Иордания, Сирия и США проведут во вторник, 12 августа, трехстороннюю встречу в королевстве, на которой обсудят ситуацию в САР, говорится в заявлении иорданского
КАИР, 10 авг - РИА Новости. Иордания, Сирия и США проведут во вторник, 12 августа, трехстороннюю встречу в королевстве, на которой обсудят ситуацию в САР, говорится в заявлении иорданского внешнеполитического ведомства. "Иорданское Хашимитское Королевство примет во вторник совместную встречу Иордании, Сирии и США для обсуждения ситуации в Сирии и путей поддержки процесса восстановления Сирии", - заявил МИД Иордании. Согласно заявлению, на встрече будут присутствовать министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани, посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак и представители ряда учреждений трех стран. Отмечается, что встреча станет продолжением переговоров, которые прошли в иорданской столице Аммане 19 июля для обсуждения закрепления режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Ожидается, что вице-премьер и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади также проведет двухсторонние переговоры с аш-Шибани и Барраком. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
в мире, сирия, айман ас-сафади, иордания, сша, башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Айман ас-Сафади, Иордания, США, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
Иордания, Сирия и США обсудят ситуацию в САР

Иордания, Сирия и США на встрече 12 августа обсудят ситуацию в САР

© AP Photo / Ghaith AlsayedСувейда, Сирия
Сувейда, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Сувейда, Сирия. Архивное фото
КАИР, 10 авг - РИА Новости. Иордания, Сирия и США проведут во вторник, 12 августа, трехстороннюю встречу в королевстве, на которой обсудят ситуацию в САР, говорится в заявлении иорданского внешнеполитического ведомства.
"Иорданское Хашимитское Королевство примет во вторник совместную встречу Иордании, Сирии и США для обсуждения ситуации в Сирии и путей поддержки процесса восстановления Сирии", - заявил МИД Иордании.
Согласно заявлению, на встрече будут присутствовать министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани, посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак и представители ряда учреждений трех стран.
Отмечается, что встреча станет продолжением переговоров, которые прошли в иорданской столице Аммане 19 июля для обсуждения закрепления режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Ожидается, что вице-премьер и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади также проведет двухсторонние переговоры с аш-Шибани и Барраком.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
