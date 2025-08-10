https://ria.ru/20250810/iordaniya-2034449304.html

Иордания, Сирия и США обсудят ситуацию в САР

Иордания, Сирия и США проведут во вторник, 12 августа, трехстороннюю встречу в королевстве, на которой обсудят ситуацию в САР, говорится в заявлении иорданского

КАИР, 10 авг - РИА Новости. Иордания, Сирия и США проведут во вторник, 12 августа, трехстороннюю встречу в королевстве, на которой обсудят ситуацию в САР, говорится в заявлении иорданского внешнеполитического ведомства. "Иорданское Хашимитское Королевство примет во вторник совместную встречу Иордании, Сирии и США для обсуждения ситуации в Сирии и путей поддержки процесса восстановления Сирии", - заявил МИД Иордании. Согласно заявлению, на встрече будут присутствовать министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани, посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак и представители ряда учреждений трех стран. Отмечается, что встреча станет продолжением переговоров, которые прошли в иорданской столице Аммане 19 июля для обсуждения закрепления режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Ожидается, что вице-премьер и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади также проведет двухсторонние переговоры с аш-Шибани и Барраком. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

