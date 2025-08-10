У СИЗО в Кишиневе прошла акция в поддержку Гуцул
В Кишиневе более десяти тысяч человек приняли участие в акции в поддержку Гуцул
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Более 10 тысяч человек в воскресенье приняли участие в акции у СИЗО Кишинева в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщила пресс-служба оппозиционного блока "Победа".
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была приговорена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку, очередная прошла в воскресенье.
«
"Более 10 тысяч человек сегодня сказали "НЕТ!" политическим расправам режима. Люди хотят освободить Молдавию от диктатуры и борются за то, чтобы закон вернулся в нашу страну", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале блока.
По данным политсилы, на сегодняшний день в заключении находятся четыре представителя блока, помимо Гуцул это активисты Светлана Попан, а также Илья и Ирина Вольчук.
"Власть превратилась в угрозу для собственного народа. И сопротивление граждан будет только расти. Мы будем стоять плечом к плечу до тех пор, пока в Молдове не восторжествует справедливость", - подчеркивается в заявлении блока.
Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Евгения Гуцул: биография, личная жизнь и политическая карьера
5 августа, 18:03