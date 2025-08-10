Рейтинг@Mail.ru
У СИЗО в Кишиневе прошла акция в поддержку Гуцул - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 10.08.2025 (обновлено: 16:55 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/gutsul-2034448513.html
У СИЗО в Кишиневе прошла акция в поддержку Гуцул
У СИЗО в Кишиневе прошла акция в поддержку Гуцул - РИА Новости, 10.08.2025
У СИЗО в Кишиневе прошла акция в поддержку Гуцул
Более 10 тысяч человек в воскресенье приняли участие в акции у СИЗО Кишинева в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщила пресс-служба оппозиционного... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T16:49:00+03:00
2025-08-10T16:55:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034446910_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31accc48f030f2c4482a8f56f0c838e3.jpg
КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Более 10 тысяч человек в воскресенье приняли участие в акции у СИЗО Кишинева в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщила пресс-служба оппозиционного блока "Победа". Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была приговорена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку, очередная прошла в воскресенье. &quot;Более 10 тысяч человек сегодня сказали &quot;НЕТ!&quot; политическим расправам режима. Люди хотят освободить Молдавию от диктатуры и борются за то, чтобы закон вернулся в нашу страну&quot;, - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале блока.По данным политсилы, на сегодняшний день в заключении находятся четыре представителя блока, помимо Гуцул это активисты Светлана Попан, а также Илья и Ирина Вольчук. "Власть превратилась в угрозу для собственного народа. И сопротивление граждан будет только расти. Мы будем стоять плечом к плечу до тех пор, пока в Молдове не восторжествует справедливость", - подчеркивается в заявлении блока. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250810/gutsul-2034446215.html
https://ria.ru/20250805/gutsul-1871770055.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очередной митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО Кишинева
Очередной митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО Кишинева
2025-08-10T16:49
true
PT2M38S
Акция сторонников Гуцул и активистов блока "Победа" у СИЗО в Кишиневе
Сторонники Евгении Гуцул и активисты блока "Победа" провели акцию у СИЗО в Кишиневе, требуя освобождения политика, сообщил РИА Новости советник главы Гагаузии Кузнецов. "Активисты выразили несогласие с приговором, вообще вокруг истории с судилищем. Так называемый судебный процесс был политически мотивированным", - сказал он.
2025-08-10T16:49
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034446910_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a1f3b5bb44b823a22014b6e351388bd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
У СИЗО в Кишиневе прошла акция в поддержку Гуцул

В Кишиневе более десяти тысяч человек приняли участие в акции в поддержку Гуцул

Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Более 10 тысяч человек в воскресенье приняли участие в акции у СИЗО Кишинева в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщила пресс-служба оппозиционного блока "Победа".
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была приговорена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку, очередная прошла в воскресенье.
«

"Более 10 тысяч человек сегодня сказали "НЕТ!" политическим расправам режима. Люди хотят освободить Молдавию от диктатуры и борются за то, чтобы закон вернулся в нашу страну", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале блока.

По данным политсилы, на сегодняшний день в заключении находятся четыре представителя блока, помимо Гуцул это активисты Светлана Попан, а также Илья и Ирина Вольчук.
"Власть превратилась в угрозу для собственного народа. И сопротивление граждан будет только расти. Мы будем стоять плечом к плечу до тех пор, пока в Молдове не восторжествует справедливость", - подчеркивается в заявлении блока.
Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Очередной митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО Кишинева - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Сторонники Гуцул попросили помощи у международных правозащитных организаций
Вчера, 16:32
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Евгения Гуцул: биография, личная жизнь и политическая карьера
5 августа, 18:03
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала