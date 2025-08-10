https://ria.ru/20250810/gutsul-2034448513.html

У СИЗО в Кишиневе прошла акция в поддержку Гуцул

2025-08-10T16:49:00+03:00

2025-08-10T16:49:00+03:00

2025-08-10T16:55:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034446910_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31accc48f030f2c4482a8f56f0c838e3.jpg

КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Более 10 тысяч человек в воскресенье приняли участие в акции у СИЗО Кишинева в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщила пресс-служба оппозиционного блока "Победа". Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была приговорена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку, очередная прошла в воскресенье. "Более 10 тысяч человек сегодня сказали "НЕТ!" политическим расправам режима. Люди хотят освободить Молдавию от диктатуры и борются за то, чтобы закон вернулся в нашу страну", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале блока.По данным политсилы, на сегодняшний день в заключении находятся четыре представителя блока, помимо Гуцул это активисты Светлана Попан, а также Илья и Ирина Вольчук. "Власть превратилась в угрозу для собственного народа. И сопротивление граждан будет только расти. Мы будем стоять плечом к плечу до тех пор, пока в Молдове не восторжествует справедливость", - подчеркивается в заявлении блока. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

молдавия

кишинев

гагаузия

2025

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

Очередной митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО Кишинева Очередной митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО Кишинева 2025-08-10T16:49 true PT2M38S

Акция сторонников Гуцул и активистов блока "Победа" у СИЗО в Кишиневе Сторонники Евгении Гуцул и активисты блока "Победа" провели акцию у СИЗО в Кишиневе, требуя освобождения политика, сообщил РИА Новости советник главы Гагаузии Кузнецов. "Активисты выразили несогласие с приговором, вообще вокруг истории с судилищем. Так называемый судебный процесс был политически мотивированным", - сказал он. 2025-08-10T16:49 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец