Сторонники Гуцул попросили помощи у международных правозащитных организаций

Очередной митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО Кишинева завершился принятием резолюции, в которой организаторы требуют освобождения... РИА Новости, 10.08.2025

кишинев

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Очередной митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО Кишинева завершился принятием резолюции, в которой организаторы требуют освобождения политзаключенных и просят вмешаться в ситуацию международные правозащитные организации. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Попан была приговорена по этому же делу на шесть лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Очередная акция прошла в воскресенье, она завершилась принятием резолюции. "Мы требуем: немедленного освобождения незаконно арестованных Евгении Гуцул и Светланы Попан, полного прекращения уголовного преследования их и их коллег... прекращения использования прокуратуры, полиции и судов как инструментов расправы над оппозицией, прекращения давления на судей и манипулирования правосудием в угоду политическим интересам. Мы обращаемся к дипломатическому корпусу и международным правозащитным организациям с просьбой о вмешательстве и недопущении повсеместного нарушения прав человека", - сказано в резолюции, которую зачитал активист Иван Стамов.В документе также говорится, что в Молдавии установлена диктатура, а разделение ветвей власти существует лишь на бумаге. "Мы, граждане Республики Молдова, заявляем: в нашей стране установился режим, который для удержания власти использует политические репрессии, нарушает конституцию и законы государства, превращает судебную систему в дубинку против инакомыслящих. Действующая власть ведет войну с собственным народом, с людьми, которые придерживаются иных политических взглядов, открыто выражают свою позицию", - подчеркивается в резолюции. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

кишинев

молдавия

гагаузия

в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии