Грабители отделения "Почты России" в Москве похитили пенсионные деньги

Грабители отделения "Почты России" в Москве похитили пенсионные деньги - РИА Новости, 10.08.2025

Грабители отделения "Почты России" в Москве похитили пенсионные деньги

Задержанные за ограбление отделения "Почты России" на юге Москвы похитили почти 5 миллионов рублей пенсионных денег, рассказали РИА Новости в правоохранительных

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Задержанные за ограбление отделения "Почты России" на юге Москвы похитили почти 5 миллионов рублей пенсионных денег, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. В пятницу пресс-служба столичного главка МВД сообщила РИА Новости, что двое в масках, предположительно, с пистолетом ограбили отделение "Почты России" на улице Медиков, 20. По предварительной оценке, сумма похищенного составила около 4,8 миллиона рублей. В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк объявила, что полицейские в Серпухове задержали пятерых подозреваемых в налете на отделение почты в Москве. "Грабители похитили пенсионные деньги. Их должны были забрать почтальоны", - сказал собеседник агентства.

