Рейтинг@Mail.ru
Росреестр назвал самый молодой город в России - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/gorod-2034405856.html
Росреестр назвал самый молодой город в России
Росреестр назвал самый молодой город в России - РИА Новости, 10.08.2025
Росреестр назвал самый молодой город в России
Самым молодым городом России считается Ойсхара, этот населенный пункт находится в Чеченской Республике и приобрел статус города в 2023 году, сообщили РИА... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T09:24:00+03:00
2025-08-10T09:24:00+03:00
общество
россия
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034405713_0:150:3096:1892_1920x0_80_0_0_3b7bb0b11b6c5c141695242382d98463.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Самым молодым городом России считается Ойсхара, этот населенный пункт находится в Чеченской Республике и приобрел статус города в 2023 году, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "Самый молодой город в Государственном каталоге географических названий - город Ойсхара", - говорится в сообщении. Уточняется, что с учетом закона Чеченской Республики от 15 декабря 2023 года статус указанного объекта был изменен с поселка на город.
https://ria.ru/20250606/parlament-2021230570.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034405713_335:0:3064:2047_1920x0_80_0_0_2816d2bec3ef337d5431845ab1be3164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Росреестр назвал самый молодой город в России

Росреестр: самым молодым городом России является Ойсхара в Чечне

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГород Ойсхара в Гудермесском районе Чеченской Республики
Город Ойсхара в Гудермесском районе Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Город Ойсхара в Гудермесском районе Чеченской Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Самым молодым городом России считается Ойсхара, этот населенный пункт находится в Чеченской Республике и приобрел статус города в 2023 году, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.
Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр.
"Самый молодой город в Государственном каталоге географических названий - город Ойсхара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с учетом закона Чеченской Республики от 15 декабря 2023 года статус указанного объекта был изменен с поселка на город.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Парламент Чечни предложил Госдуме переименовать три города
6 июня, 07:30
 
ОбществоРоссияФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала