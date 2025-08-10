https://ria.ru/20250810/gorod-2034405856.html

Росреестр назвал самый молодой город в России

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Самым молодым городом России считается Ойсхара, этот населенный пункт находится в Чеченской Республике и приобрел статус города в 2023 году, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "Самый молодой город в Государственном каталоге географических названий - город Ойсхара", - говорится в сообщении. Уточняется, что с учетом закона Чеченской Республики от 15 декабря 2023 года статус указанного объекта был изменен с поселка на город.

