Росреестр назвал самый молодой город в России
2025-08-10T09:24:00+03:00
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Самым молодым городом России считается Ойсхара, этот населенный пункт находится в Чеченской Республике и приобрел статус города в 2023 году, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "Самый молодой город в Государственном каталоге географических названий - город Ойсхара", - говорится в сообщении. Уточняется, что с учетом закона Чеченской Республики от 15 декабря 2023 года статус указанного объекта был изменен с поселка на город.
