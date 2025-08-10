Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от голода в секторе Газа достигло 217 человек
11:10 10.08.2025 (обновлено: 11:41 10.08.2025)
Число погибших от голода в секторе Газа достигло 217 человек
Число погибших от голода в секторе Газа достигло 217 человек
Число погибших от голода в секторе Газа достигло 217 человек
Общее число погибших от недоедания на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 217, включая 100 детей, сообщило министерство...
2025-08-10T11:10:00+03:00
2025-08-10T11:41:00+03:00
в мире
израиль
оон
хамас
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Общее число погибших от недоедания на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 217, включая 100 детей, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в воскресенье. "В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано пять случаев гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 217, включая 100 детей", - говорится в заявлении ведомства. По данным властей сектора Газа, с начала 2025 года от голода в Газе скончались 163 человека, в 2024 году - 50 человек, еще четверо погибли годом ранее. Как сообщила ранее администрация сектора, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор 1115 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения в помощи. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждает администрация сектора. По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил в понедельник, что отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности. Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого, подчеркнул Тюрк. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
израиль
в мире, израиль, оон, хамас
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС
Число погибших от голода в секторе Газа достигло 217 человек

Число погибших от голода в секторе Газа возросло до 217, включая сто детей

© AP Photo / Jehad AlshrafiЖенщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Общее число погибших от недоедания на фоне кризиса с поставками продовольствия в сектор Газа возросло до 217, включая 100 детей, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в воскресенье.
"В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано пять случаев гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 217, включая 100 детей", - говорится в заявлении ведомства.
По данным властей сектора Газа, с начала 2025 года от голода в Газе скончались 163 человека, в 2024 году - 50 человек, еще четверо погибли годом ранее.
Как сообщила ранее администрация сектора, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор 1115 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения в помощи. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждает администрация сектора.
По данным властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил в понедельник, что отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности. Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого, подчеркнул Тюрк.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
