Подозреваемому в нападении на мэра коммуны во Франции предъявили обвинение
19:43 10.08.2025
Подозреваемому в нападении на мэра коммуны во Франции предъявили обвинение
в мире
франция
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подозреваемому в нападении на мэра коммуны Вильнев-де-Марк Жиля Дюссо в департаменте Изер на юго-востоке Франции предъявлено обвинение в покушении на убийство, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на региональную прокуратуру. Ранее региональный прокурор Этьен Манто сообщил, что на допросе подозреваемый сознался в нападении на Дюссо, но выступил с утверждением, что не собирался убивать потерпевшего. "Шестидесятилетнему мужчине, подозреваемому в жестоком нападении на мэра деревни Вильнев-де-Марк департамента Изер, в воскресенье было предъявлено обвинение в двойном покушении на убийство представителя власти, а также в покушении на убийство сына мэра. Подозреваемый отправлен в следственный изолятор, уточняет агентство со ссылкой на прокурора Манто. По словам Манто, которые приводятся в сообщении, он ходатайствовал о предъявлении мужчине обвинений в двойном покушении на убийство представителя власти, а также на убийство сына мэра. В среду вечером 63-летний Дюссо был госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения на улице. Сейчас жизни политика ничего не угрожает. Подозреваемого в нападении задержали 8 августа - после того как тот более суток скрывался в лесах. Согласно показаниям задержанного, нападение, произошедшее 6 августа, было импульсивным актом агрессии - ему показалось, что мэр "по-садистски улыбнулся" ему, когда он проходил мимо. Подозреваемый рассказал, что позже направился к дому мэра, нанес ему несколько ударов холодным оружием, а затем попытался сбить на машине и самого представителя власти, и его сына, находившегося рядом. По его словам, почвой для личной неприязни к мэру послужил инцидент в 2022 году, когда на сарай в саду мужчины обрушилась крыша принадлежащего мэрии здания.
франция
Новости
в мире, франция
В мире, Франция
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подозреваемому в нападении на мэра коммуны Вильнев-де-Марк Жиля Дюссо в департаменте Изер на юго-востоке Франции предъявлено обвинение в покушении на убийство, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на региональную прокуратуру.
Ранее региональный прокурор Этьен Манто сообщил, что на допросе подозреваемый сознался в нападении на Дюссо, но выступил с утверждением, что не собирался убивать потерпевшего.
"Шестидесятилетнему мужчине, подозреваемому в жестоком нападении на мэра деревни Вильнев-де-Марк департамента Изер, в воскресенье было предъявлено обвинение в двойном покушении на убийство представителя власти, а также в покушении на убийство сына мэра.
Подозреваемый отправлен в следственный изолятор, уточняет агентство со ссылкой на прокурора Манто. По словам Манто, которые приводятся в сообщении, он ходатайствовал о предъявлении мужчине обвинений в двойном покушении на убийство представителя власти, а также на убийство сына мэра.
В среду вечером 63-летний Дюссо был госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения на улице. Сейчас жизни политика ничего не угрожает. Подозреваемого в нападении задержали 8 августа - после того как тот более суток скрывался в лесах.
Согласно показаниям задержанного, нападение, произошедшее 6 августа, было импульсивным актом агрессии - ему показалось, что мэр "по-садистски улыбнулся" ему, когда он проходил мимо. Подозреваемый рассказал, что позже направился к дому мэра, нанес ему несколько ударов холодным оружием, а затем попытался сбить на машине и самого представителя власти, и его сына, находившегося рядом.
По его словам, почвой для личной неприязни к мэру послужил инцидент в 2022 году, когда на сарай в саду мужчины обрушилась крыша принадлежащего мэрии здания.
В мире Франция
 
 
