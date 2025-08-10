https://ria.ru/20250810/frantsija-2034463579.html
Подозреваемому в нападении на мэра коммуны во Франции предъявили обвинение
2025-08-10T19:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_b08170148351da09e662fb8884c54eed.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подозреваемому в нападении на мэра коммуны Вильнев-де-Марк Жиля Дюссо в департаменте Изер на юго-востоке Франции предъявлено обвинение в покушении на убийство, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на региональную прокуратуру. Ранее региональный прокурор Этьен Манто сообщил, что на допросе подозреваемый сознался в нападении на Дюссо, но выступил с утверждением, что не собирался убивать потерпевшего. "Шестидесятилетнему мужчине, подозреваемому в жестоком нападении на мэра деревни Вильнев-де-Марк департамента Изер, в воскресенье было предъявлено обвинение в двойном покушении на убийство представителя власти, а также в покушении на убийство сына мэра. Подозреваемый отправлен в следственный изолятор, уточняет агентство со ссылкой на прокурора Манто. По словам Манто, которые приводятся в сообщении, он ходатайствовал о предъявлении мужчине обвинений в двойном покушении на убийство представителя власти, а также на убийство сына мэра. В среду вечером 63-летний Дюссо был госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения на улице. Сейчас жизни политика ничего не угрожает. Подозреваемого в нападении задержали 8 августа - после того как тот более суток скрывался в лесах. Согласно показаниям задержанного, нападение, произошедшее 6 августа, было импульсивным актом агрессии - ему показалось, что мэр "по-садистски улыбнулся" ему, когда он проходил мимо. Подозреваемый рассказал, что позже направился к дому мэра, нанес ему несколько ударов холодным оружием, а затем попытался сбить на машине и самого представителя власти, и его сына, находившегося рядом. По его словам, почвой для личной неприязни к мэру послужил инцидент в 2022 году, когда на сарай в саду мужчины обрушилась крыша принадлежащего мэрии здания.
