Во Франции в 12 департаментах введут красный уровень погодной опасности

Во Франции в 12 департаментах введут красный уровень погодной опасности

2025-08-10T18:06:00+03:00

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Максимальный уровень погодной опасности из-за жары введут в 12 департаментах на юго-западе Франции 11 августа, сообщает Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс". "Одиннадцатого августа 2025 года: красный уровень погодной опасности для 12 департаментов; оранжевый уровень погодной опасности для 41 департамента", - сообщает метеослужба на своей странице в соцсети X.Согласно данным карты на сайте службы, температура воздуха в некоторых департаментах из "красной" зоны может превысить 40 градусов. Телеканал BFMTV ранее сообщил, что до 900 гектаров виноградников было уничтожено на юге Франции в результате крупнейшего за 76 лет лесного пожара в департаменте Од.

