День физкультурника предложили сделать официальным праздником

общество

россия

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением сделать День физкультурника официальным праздником в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Межрегиональное общественное движение "Здоровый Выбор" обращается к Вам с инициативой о закреплении на законодательном уровне Дня физкультурника во вторую субботу августа путем внесения соответствующих изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России", - сказано в обращении. В беседе с РИА Новости Корсунов рассказал, что исторически этот праздник имеет глубокие корни: он отмечается ежегодно во вторую субботу августа с 1939 года, но, несмотря на устоявшуюся традицию, юридически он до сих пор не имеет статуса официальной памятной даты России. А между тем, как считает общественник, значение физической культуры и массового спорта сложно переоценить. "Физическая культура в нашей стране всегда играла особую роль. Уже в советское время спортсмены были настоящими героями, без них не обходилась ни одна праздничная демонстрация. В вузах открывались физкультурные факультеты, создавались специальные учебные заведения по подготовке тренеров и специалистов в области физической культуры. Спортивные кружки действовали практически в каждой школе", - сказал он. Корсунов добавил, что физкультура — это не просто про спорт, а мощный инструмент формирования здорового образа жизни, укрепления физического и психического здоровья, воспитания воли, упорства, дисциплины и духа. Он подчеркнул, что здоровая нация невозможна без широкой вовлеченности граждан в физическую активность, и в настоящее время профессии, связанные со спортом, становятся всё более востребованными. "Официальное признание Дня физкультурника и его закрепление в федеральном законе создаст необходимую правовую базу для включения этой даты в перечни обязательных мероприятий во всех субъектах Российской Федерации. Это, в свою очередь, позволит органам власти на местах планировать и финансировать массовые мероприятия, турниры, соревнования, привлекать население к активному участию в спортивной жизни", - подытожил Корсунов.

